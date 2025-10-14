Троян награди европейската шампионка по самбо Таня Радулова

За да стане един състезател шампион е необходим не само талант, но и постоянство, трудолюбие, трябва да бъде целенасочен и най-вече да има устойчива психика, за да може да се справя с трудностите. При нас има много трудности – вътрешни и външни – борба със себе си, с околните на тепиха, контузии. Това каза в интервю за БТА европейската шампионка по самбо за жени в категория 54 кг. от първенството в Лимасол (Кипър) Таня Радулова, която днес бе удостоена с "Почетна значка - Троян" на тържествена сесия на Общинския съвет в планинския град.

„Най-трудната битка на тепиха е винаги тази с мен самата. Излизайки на състезание мислиш как трябва да се докажеш – пред себе си, пред треньори, пред съотборници. Стремиш се да не разочароваш никого и най-вече себе си“, каза още тя.

Като най-труден момент в кариерата си определя загубата си на Световното първенство през миналата година от румънката Кристина Бланару. Тогава не влиза в репешаж и борба за третото място, изпада в дупка и около два месеца дори не влиза в залата. Впоследствие побеждава Бланару на финала на Европейското първенство, излизайки от много трудна група със състезатели от Русия, Украйна и Беларус.

По думите на Радулова важно е да се мобилизираш, дори когато губиш, защото можеш да обърнеш резултата. „С националния отбор винаги тренираме пазене и губене на резултат. Сещам се за моментите, когато ми е било трудно на тренировка и си казвам, че трябва да рискувам – най-много да ме хвърлят още един път, но така или иначе губя, по-добре да рискувам“, разказа тя.

По думите ѝ уважението и подкрепата на близките ѝ са по ценни дори от завоювания по-рано през годината златен медал. „Те винаги са били до мен, дори когато съм била на дъното“, подчерта тя. „За да бъде на ниво на професионален спортист, човек се отказва от много неща – от детството, от излизания с приятели, разходки, екскурзии, празници. Често отсъстваш и в един момент осъзнаваш кои са истинските хора до теб и кой те подкрепя“, посочи Радулова.

Бих искала да кажа на младите спортисти да не се отказват, когато им е трудно и че всичко си заслужава накрая. Всеки труд, всяко лишение се отплаща по някакъв начин. Когато искаш нещо и имаш цел, трябва да я гониш докрай. Надявам се да съм добър пример в това отношение, добави тя.

Таня Радулова е едва на 22 години и е един от най-младите носители на почетен знак на Община Троян. Завършва троянското Средно училище „Св. Климент Охридски“ с профил математика, информатика и английски, а в момента е студентка четвърти курс в Националната спортна академия с треньорски профил „джудо“.

Пътят ѝ в спорта започва в залата по джудо, когато е в трети клас, а първият, който открива талант за бойните спортове в нея, е треньорът Николай Матев. Първата ѝ среща със самбото е в пети клас, като към днешна дата това е спортът, с който се готви за международни състезания, докато джудото остава само на републиканско ниво. По думите ѝ харесва подкрепящата среда в самбото и съотборниците, с които израстват заедно.

В момента Радулова се подготвя за Световното първенство в Киргизстан през ноември. От март 2024 година е съдия по самбо на републикански първенства, след завръщането си от Световното първенство ще съдийства и на Балканиада по самбо.