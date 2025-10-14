Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

  • 14 окт 2025 | 16:01
  • 209
  • 0
Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

Новоназначеният треньор на Цървена звезда Саша Обрадович беше помолен да коментира ситуацията на пазара и дали "червено-белите" обмислят привличането на гард.

"Обмисля се, защото пазарът не е най-лесният. Вярвам, че не трябва да привличаш играч просто за да го привлечеш, а той трябва да е качествен и конкурентоспособен. Очевидно, това е нашият приоритет сега. Има някои имена, които обмисляме и през следващите дни ще трябва да стесним този избор", сподели Обрадович.

"Играчите се възстановяват, а Добрич и останалите тренират индивидуално. Решението ще се взима ден за ден. Що се отнася до Девонте, все още е несигурно и ще видим кога ще стане. Жалгирис играе може би най-добрия баскетбол и има най-добрата химия на и извън терена. Те са заедно от дълго време, а Райт и Гос нямаха никакъв проблем да се впишат. В крайна сметка, те имат отлично начало всяка година", коментира Обрадович темата за контузените в отбора, както и качеството на предстоящия съперник на Цървена звезда в Евролигата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Костас Папаниколау готов за историческо постижение в Евролигата

Костас Папаниколау готов за историческо постижение в Евролигата

  • 14 окт 2025 | 10:20
  • 483
  • 0
Кръг №4 на Евролигата започва с Везенков и Милър-Макинтайър

Кръг №4 на Евролигата започва с Везенков и Милър-Макинтайър

  • 14 окт 2025 | 07:30
  • 2677
  • 0
Сериозен тест за Олимпиакос и Везенков в Евролигата

Сериозен тест за Олимпиакос и Везенков в Евролигата

  • 14 окт 2025 | 06:45
  • 3701
  • 0
Везенков: Запазихме ядрото на отбора и сме готови за този сезон

Везенков: Запазихме ядрото на отбора и сме готови за този сезон

  • 13 окт 2025 | 20:20
  • 5434
  • 1
Съотборник на Милър-Макинтайър със сериозни здравословни проблеми

Съотборник на Милър-Макинтайър със сериозни здравословни проблеми

  • 13 окт 2025 | 15:12
  • 483
  • 0
Огромен проблем за Байерн с контузия преди двойния кръг

Огромен проблем за Байерн с контузия преди двойния кръг

  • 13 окт 2025 | 02:44
  • 1391
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев пред Sportal.bg: Бе тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Бе тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 2020
  • 2
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 3376
  • 2
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 28187
  • 81
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 18136
  • 108
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 11606
  • 24
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 9297
  • 2