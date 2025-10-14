Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

Новоназначеният треньор на Цървена звезда Саша Обрадович беше помолен да коментира ситуацията на пазара и дали "червено-белите" обмислят привличането на гард.

"Обмисля се, защото пазарът не е най-лесният. Вярвам, че не трябва да привличаш играч просто за да го привлечеш, а той трябва да е качествен и конкурентоспособен. Очевидно, това е нашият приоритет сега. Има някои имена, които обмисляме и през следващите дни ще трябва да стесним този избор", сподели Обрадович.

"Играчите се възстановяват, а Добрич и останалите тренират индивидуално. Решението ще се взима ден за ден. Що се отнася до Девонте, все още е несигурно и ще видим кога ще стане. Жалгирис играе може би най-добрия баскетбол и има най-добрата химия на и извън терена. Те са заедно от дълго време, а Райт и Гос нямаха никакъв проблем да се впишат. В крайна сметка, те имат отлично начало всяка година", коментира Обрадович темата за контузените в отбора, както и качеството на предстоящия съперник на Цървена звезда в Евролигата.

Следвай ни:

Снимки: Imago