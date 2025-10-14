Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Олимпийският медалист от 2016 г. Орландо Ортега прекрати кариерата си

Олимпийският медалист от 2016 г. Орландо Ортега прекрати кариерата си

  • 14 окт 2025 | 13:21
  • 374
  • 0
Олимпийският медалист от 2016 г. Орландо Ортега прекрати кариерата си

Испанският състезател в спринтовите бягания с препятствия Орландо Ортега обяви оттеглянето си от леката атлетика на 34-годишна възраст.

Роденият в Куба Ортега получи разрешение да се състезава за Испания малко преди Олимпийските игри през 2016 г. В Рио де Жанейро той спечели сребърен медал за новата си родина в дисциплината 110 метра с препятствия, а през 2018 г. завоюва бронз на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин.

Ортега допълни колекцията си от медали от големи първенства на открито по време на Световното първенство в Доха през 2019 г. при необичайни обстоятелства. Той получи бронзов медал със задна дата, въпреки че пресече финалната линия пети, след като беше възпрепятстван, докато се бореше за отличие.

Последните години от кариерата на Ортега бяха белязани от контузии, но той успя да попадне в испанския отбор за още едно голямо състезание – Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г., където достигна до полуфиналите на 110 метра с препятствия.

"Казвам сбогом на елитния спорт, но не и на любовта си към него. Затварям тази глава, изпълнена с незабравими моменти. Оттеглям се с високо вдигната глава, горд с атлетическата си кариера и със съзнанието, че успях да постигна това, което малцина са успявали в леката атлетика“, заяви Ортега в дълга публикация в Инстаграм.

Ортега заема седмо място във вечната европейска ранглиста на 110 метра с препятствия с време 13.04 секунди. Той обаче е слизал под границата от 13 секунди в кариерата си, записвайки 12.94 в Париж през 2015 г. – година преди да получи право да се състезава за Испания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Кипиегон разкри защо ѝ е липсвала увереност преди състезанието с Беатрис Чебет в Токио

Кипиегон разкри защо ѝ е липсвала увереност преди състезанието с Беатрис Чебет в Токио

  • 13 окт 2025 | 17:49
  • 943
  • 0
БФЛА с акцент върху прозрачността на предстоящото Общо събрание

БФЛА с акцент върху прозрачността на предстоящото Общо събрание

  • 13 окт 2025 | 15:01
  • 322
  • 0
(АРХИВ) Fibank за десета година е партньор на Wizz Air Sofia Marathon

(АРХИВ) Fibank за десета година е партньор на Wizz Air Sofia Marathon

  • 13 окт 2025 | 13:35
  • 801
  • 0
Иван Пешев награди световния шампион за хора с увреждания Ружди Ружди

Иван Пешев награди световния шампион за хора с увреждания Ружди Ружди

  • 13 окт 2025 | 13:24
  • 924
  • 0
Защо Шели-Ан Фрейзър-Прайс винаги ще цени олимпийската си титла на 100 метра от 2008 г.

Защо Шели-Ан Фрейзър-Прайс винаги ще цени олимпийската си титла на 100 метра от 2008 г.

  • 13 окт 2025 | 12:44
  • 1109
  • 0
Думи на Нирадж Чопра вдъхновили млад индиец да подобрява рекорди на копие

Думи на Нирадж Чопра вдъхновили млад индиец да подобрява рекорди на копие

  • 13 окт 2025 | 12:05
  • 379
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 24103
  • 58
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 743
  • 0
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 16217
  • 92
Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

  • 14 окт 2025 | 12:07
  • 2433
  • 3
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 10497
  • 19
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 7845
  • 2