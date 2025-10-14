Олимпийският медалист от 2016 г. Орландо Ортега прекрати кариерата си

Испанският състезател в спринтовите бягания с препятствия Орландо Ортега обяви оттеглянето си от леката атлетика на 34-годишна възраст.

Роденият в Куба Ортега получи разрешение да се състезава за Испания малко преди Олимпийските игри през 2016 г. В Рио де Жанейро той спечели сребърен медал за новата си родина в дисциплината 110 метра с препятствия, а през 2018 г. завоюва бронз на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин.

Ортега допълни колекцията си от медали от големи първенства на открито по време на Световното първенство в Доха през 2019 г. при необичайни обстоятелства. Той получи бронзов медал със задна дата, въпреки че пресече финалната линия пети, след като беше възпрепятстван, докато се бореше за отличие.

Последните години от кариерата на Ортега бяха белязани от контузии, но той успя да попадне в испанския отбор за още едно голямо състезание – Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г., където достигна до полуфиналите на 110 метра с препятствия.

"Казвам сбогом на елитния спорт, но не и на любовта си към него. Затварям тази глава, изпълнена с незабравими моменти. Оттеглям се с високо вдигната глава, горд с атлетическата си кариера и със съзнанието, че успях да постигна това, което малцина са успявали в леката атлетика“, заяви Ортега в дълга публикация в Инстаграм.

Ортега заема седмо място във вечната европейска ранглиста на 110 метра с препятствия с време 13.04 секунди. Той обаче е слизал под границата от 13 секунди в кариерата си, записвайки 12.94 в Париж през 2015 г. – година преди да получи право да се състезава за Испания.

