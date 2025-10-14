Газа: Изпих девет коняка на полувремето, после вкарах два гола и ме обявиха за играч на мача

Пол Гаскойн, бившият футболист на националния отбор на Англия, Тотнъм, Нюкасъл, Лацио, Рейнджърс, разбира се, не е единственият случай. В историята е имало футболисти, които са обичали чашката, докато са били активни играчи. Да споменем известния Гаринча, Джими Грийвс, Тони Адамс, Ласло Кубала, Адриан, Сократес...

Специална категория беше славният Джордж Бест. Легендата на Северна Ирландия и Манчестър Юнайтед беше класа сам по себе си, както на терена, така и в кръчмата. Джордж, за разлика от Газа, спечели две титли на Англия и беше част от прочутото атакуващо трио на „червените дяволи“, така наречената Троица на Юнайтед – Боби Чарлтън-Денис Лоу-Джордж Бест, което промени играта в родината на футбола.

Но Гаскойн наистина имаше потенциал за велики дела, макар че поглъщаше всякакви огнени напитки. Изглежда, че вместо черен дроб е имал гъба.

Газа се лекуваше, дори в психиатрични заведения, и ето, надживя мнозина. Успя да напише и книга, тоест мемоари, под заглавие „Осем“, което е алюзия за номера, който носеше на фланелката си през по-голямата част от кариерата си.

Газа гостува в предаването „Добро утро, Великобритания“, където разказа за някои специални моменти от състезателната си кариера. Вероятно най-интересната история е тази от финала на Купата на лигата на Шотландия, когато с екипа на Рейнджърс срещу Хартс, под влиянието на известния треньор Уолтър Смит, направи нещо невъобразимо.

На полувремето ме попита дали съм пил преди мача, казах, че не съм, на което той ми отговори: „Иди пий няколко питиета“. Изпих девет чаши бренди, върнах се на терена, вкарах два гола и бях обявен за играч на мача".

Газа разкри черните моменти, в които е изпаднал заради алкохола.

"Години наред се дистанцирах от семейството си, тишината ме поглъщаше. Когато баща ми реши да ме настани в психиатрично заведение, осъзнах сериозността на ситуацията. Прекарах 11 дни в това заведение и това ми спаси живота. Можех месеци наред да не създавам проблеми, а след това да пия два дни и последствията да се усещат. Чувствах се нещастен. Трябваше да отида на среща на анонимни алкохолици. Едва когато отидох при тях, разбрах, че съм алкохолик. Написах книгата „Осем“, за да помогна на другите. Тя няма връзка само с футбола. Това е всичко, на което съм се излагал в живота си".

През лятото на 1988 г. Гаскойн премина от Нюкасъл в Тотнъм, въпреки че Алекс Фъргюсън искаше да го привлече в Манчестър Юнайтед. Пол дори даде дума на Фърги, но я наруши.

Тогавашният президент на Тотнъм, Ървинг Сколар, даде на Газа всичко, за да дойде на "Уайт Харт Лейн".

"Баща ми поиска 120 000 паунда и BMW, сестра ми искаше да има шезлонг пред къщата. Сколар прие всичко. Когато по-късно видях Фъргюсън, той ми каза: „Как, по дяволите, посмя да ме отхвърлиш. Направи най-голямата грешка в живота си“.