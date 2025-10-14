Костас Папаниколау готов за историческо постижение в Евролигата

Съотборникът на Александър Везенков в Олимпиакос Костас Папаниколау е на път да счупи впечатляващ индивидуален рекорд, тъй като тази вечер срещу Анадолу Ефес се очаква да запише своя мач №400-в най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол.

Капитанът на Олимпиакос, който наскоро стана играчът с най-много участия в историята на клуба, сега е на крачка от присъединяването си към много тесен кръг от спортисти.

В момента „Кей Пап“ има 399 мача в Евролигата от дебюта си през 2009 г. насам. Заслужава си да се отбележи, че той отсъства от турнира през сезон 2014/15 и игра само в седем мача през сезон 2015/16, поради участието си в НБА с екипите на Хюстън Рокетс и Денвър Нъгетс.

С 400-то си участие Папаниколау ще затвърди позицията си на пето място в списъка с най-много участия за всички времена, след Серхио Юл (450), Костас Слукас (429), Кайл Хайнс (425) и Серхио Родригес (405). В същото време той вече е на първо място по участия като титуляр и е на седмо място по общо игрово време в историята на Евролигата.

В 399-те мача, които е изиграл с Олимпиакос и Барселона, 35-годишното гръцко крило има средно по 7 точки, 3.6 борби и 1.7 асистенции за около 22:28 минути игрово време. Процентът му на успеваемост е 56% при стрелбата за две точки, 37% при стрелбата за три точки и 72% при наказателните удари.

Следвай ни:

Снимки: Imago