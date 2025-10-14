Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Костас Папаниколау готов за историческо постижение в Евролигата

Костас Папаниколау готов за историческо постижение в Евролигата

  • 14 окт 2025 | 10:20
  • 280
  • 0

Съотборникът на Александър Везенков в Олимпиакос Костас Папаниколау е на път да счупи впечатляващ индивидуален рекорд, тъй като тази вечер срещу Анадолу Ефес се очаква да запише своя мач №400-в най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол.

Капитанът на Олимпиакос, който наскоро стана играчът с най-много участия в историята на клуба, сега е на крачка от присъединяването си към много тесен кръг от спортисти.

В момента „Кей Пап“ има 399 мача в Евролигата от дебюта си през 2009 г. насам. Заслужава си да се отбележи, че той отсъства от турнира през сезон 2014/15 и игра само в седем мача през сезон 2015/16, поради участието си в НБА с екипите на Хюстън Рокетс и Денвър Нъгетс.

С 400-то си участие Папаниколау ще затвърди позицията си на пето място в списъка с най-много участия за всички времена, след Серхио Юл (450), Костас Слукас (429), Кайл Хайнс (425) и Серхио Родригес (405). В същото време той вече е на първо място по участия като титуляр и е на седмо място по общо игрово време в историята на Евролигата.

В 399-те мача, които е изиграл с Олимпиакос и Барселона, 35-годишното гръцко крило има средно по 7 точки, 3.6 борби и 1.7 асистенции за около 22:28 минути игрово време. Процентът му на успеваемост е 56% при стрелбата за две точки, 37% при стрелбата за три точки и 72% при наказателните удари.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Сериозен тест за Олимпиакос и Везенков в Евролигата

Сериозен тест за Олимпиакос и Везенков в Евролигата

  • 14 окт 2025 | 06:45
  • 3071
  • 0
Везенков: Запазихме ядрото на отбора и сме готови за този сезон

Везенков: Запазихме ядрото на отбора и сме готови за този сезон

  • 13 окт 2025 | 20:20
  • 5362
  • 1
Съотборник на Милър-Макинтайър със сериозни здравословни проблеми

Съотборник на Милър-Макинтайър със сериозни здравословни проблеми

  • 13 окт 2025 | 15:12
  • 474
  • 0
Огромен проблем за Байерн с контузия преди двойния кръг

Огромен проблем за Байерн с контузия преди двойния кръг

  • 13 окт 2025 | 02:44
  • 1385
  • 0
Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

  • 11 окт 2025 | 16:13
  • 2001
  • 0
Везенков e MVP на третия кръг в Евролигата

Везенков e MVP на третия кръг в Евролигата

  • 11 окт 2025 | 13:56
  • 3061
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 10471
  • 21
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 9741
  • 65
Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

  • 14 окт 2025 | 11:28
  • 705
  • 0
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 7354
  • 13
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 18712
  • 8
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 4706
  • 2