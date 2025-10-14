Популярни
Следващият сезон в Шампионската лига ще стартира с домакински мач на носителя на трофея

  • 14 окт 2025 | 01:23
  • 179
  • 0
Следващият сезон в Шампионската лига ще стартира с домакински мач на носителя на трофея

Шампионската лига за сезон 2027/28 ще започне с един двубой, в който носителят на трофея ще играе домакински мач. Това ще отбележи първият път, в който състезанието започва със самостоятелна среща, съобщиха от УЕФА.

В момента надпреварата започва с мачове от първия кръг, разпределени в три дни, но промяната означава, че само един двубой ще се проведе в първия вторник, което дава максимално отразяване на носителя на титлата. Останалите срещи ще се играят в сряда и в четвъртък.

Ходът е подобен на начина, по който функционира сезонът в НФЛ, където от 2004 година насам защитаващите титлата си шампиони обикновено започват следващата кампания с домакински мач, обикновено в четвъртък вечерта на първата седмица.

УЕФА също така стартира процес за медийни права за своите клубни състезания, считано от сезон 2027/28, с едновременен търг в петте най-големи медийни пазара в Европа - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. Крайният срок за подаване на оферти е 18 ноември.

Новата сделка за правата се очаква да увеличи годишните приходи на над 5 милиарда евро. Това е една от иновациите, целящи шестгодишно споразумение за продажба на права, подписано с базираната в САЩ агенция Relevent до 2033 година от УЕФА и групата на европейските футболни клубове, съобщиха от компанията UC3. 

