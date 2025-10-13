Гладбах ще плати компенсация на РБ Залцбург за спортен директор

Спортният директор Роувен Шрьодер напуска австрийския футболен клуб РБ Залцбург и ще поеме поста в германския Борусия (Мьонхенгладбах), съобщава "Залцбургер Нахрихтен" и Sky Germany. Според непотвърдена информация, австрийският клуб ще получи компенсация в размер на 1.5 милиона евро, докато информацията на Sky e за наполовина по-малка сума.

Шрьодер, който е работил във Вердер (Бремен), Майнц, РБ Лайпциг и Шалке, имаше договор до 2028 с РБ Залцбург.

🚨 Letzte Details werden nun zwischen Gladbach und Salzburg geklärt

🚨 Ablöse: ca. 700.000 € fix

🚨 Verkündung noch diese Woche geplant

🚨 Schröder soll Virkus ersetzen

🚨 Schröder soll Virkus ersetzen

Германски медии писаха още през 2022, че Шрьодер води преговори с Мьонхенгладбах, но тогава не се стигна до споразумение между двете страни. Сега обаче постът е вакантен след напускането на Роланд Фиркус и германците отново се обърнаха към него. Първото му решение в новия тим ще бъде намирането на нов треньор.

Новият треньор на Борусия (Мьонхенглабдах) ще продължи да води тима след вчерашното равенство

След като Херардо Сеоане напусна, Мьонхенгладбах е воден временно от треньора на отбора до 23-годишна възраст Еуген Полански. Борусия е на предпоследно място в германската Бундеслига след три равенства и три загуби в първите си шест мача.