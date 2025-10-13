Алипиев дебютира със загуба за новия си италиански тим

Националът Иван Алипиев дебютира за новия си италиански тим Местре при домакинската загуба от Римини със 73:92 в двубой от петия кръг в местната Серия А2.

Така Местре прекъсна серията си от три успеха и заема десето място във временното класирането в италианската втора дивизия с актив 3-2.

Алипиев завърши с 3 точки и 2 борби на 21 минути на терена.

В следващия кръг от шампионата в А2 тимът на Местре ще гостува на Пезаро на 19 октомври.

През септември Иван Алипиев тренира с други италиански отбори - Дертона и Ваноли Кремона, но в крайна сметка ще играе за Местре.

Българинът вече понатрупа опит в италианския баскетбол, тъй като игра два сезона за тима на Латина, преди да премине в Антверп Джайънтс.

Той започна миналия сезон в белгийския клуб и го завърши в румънския Стяуа.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg