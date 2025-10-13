Треньор на ЦСКА зарадва деца в Панагюрище

Популярни
  • 13 окт 2025 | 11:58
  • 245
  • 0
Треньорът на ЦСКА III Даниел Моралес бе специален гост на поредното издание на детския футболен турнир „За малките и голямата игра“, организиран от Сдружение „Клуб на привържениците на ЦСКА – Панагюрище“ с подкрепата на Община Панагюрище. Надпреварата, която се провежда всяка година от 2017-а насам, събра над 130 ученици от шест училища от Панагюрище и Стрелча през изминалия уикенд. 

Турнирът бе открит официално от кмета на общината Желязко Гагов, а Даниел Моралес взе участие в церемонията по награждаването, като отправи личен поздрав към всички деца и им пожела да сбъднат мечтите си на футболния терен с дисциплина, упоритост и всеотдайност. Всички участници бяха зарадвани и с подаръци от ученическата колекция на ЦСКА.

