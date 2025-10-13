Популярни
  4. Огромен проблем за Байерн с контузия преди двойния кръг

  • 13 окт 2025 | 02:44
Мюнхенският Байерн победи Бамберг с 96:81 в четвъртия кръг на Бундеслигата, но добрият мач на германския шампион остана в сянката на контузията на Стефан Йович.

Опитният национал отбеляза 8 точки, с 5 борби и 6 асистенции и като цяло изигра страхотен мач, докато не получи контузия след приземяване.

Сърбинът изкълч глезена на десния си крак, а притесненията за баварците се увеличиха, след като и старши треньорът Гордън Хърбърт не скри притеснението си след мача.

Все още не знаем нищо конкретно за контузията на Стефан. Знаем само, че не изглеждаше добре – заяви Хърбърт.

Байерн има огромни проблеми с контузии, извън терена са Венян Габриел, Елиас Харис, Рокас Йокубайтис, Йоханес Фойтман и Ксавиер Рейтан-Мейс. В момента, след контузията на Йович, Хърбърт разполага само с двама плеймейкъри – Камара Болдуин и Юстус Холац.

Тази контузия на Стефан Йович ще бъде огромен проблем за Байерн, особено предвид двойния кръг в Евролигата тази седмица. Баварците първо посрещат Олимпия от Милано на 14-и октомври (вторник), а след това гостуват на Фенер на 16-и октомври (четвъртък).

