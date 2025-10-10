Популярни
Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България
  БФБаскетбол ще отбележи 45 години от класирането за финала на Олимпийските игри

  • 10 окт 2025 | 18:47
  • 161
  • 0
Ръководството на Българска федерация по баскетбол съобщи, че ще отбележи по тържествен начин 45-ата годишнина от класирането на женския национален отбор за финала на Олимпийски игри в Москва през 1980 година.

Честването ще се състои на 15 октомври (сряда), в 11:00 часа, в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски". На тържеството се очаква да присъстват почти всички олимпийски сребърни медалистки от Игрите в Москва.

Състав на олимпийските сребърни медалистки от Москва'80:

№4 Надка Голчева

№5 Пенка Методиева

№6 Петкана Макавеева

№7 Снежана Михайлова

№8 Ваня Дерменджиева

№9 Красимира Богданова (5.6.1949 - 10.03.1992)

№10 Ангелина Михайлова

№11 Диана Дилова

№13 Костадинка Радкова

№12 Евладия Славчева

№14 Силвия Германова

№15 Пенка Стоянова (21.01.1950 - 16.08.2019)

Старши треньор: Иван Гълъбов (28.12.1930 – 09.05.1985)

На олимпийските игри в Москва, България достига до исторически финал срещу СССР, който губи със 73:104.

Преди това, България постига четири победи:

България - Италия 102:65

България - Куба 84:64

България - Унгария 90:75

България - Югославия 81:79

В групите на Игрите в Москва, България отново губи от на практика непобедимия тим на СССР с 83:122, но въпреки това, извоюва правото си да играе на финал и да донесе на страната ни сребърните олимпийски медали - връх, недостижим и досега. Четири години по-рано, при дебюта на женския баскетбол на Олимпийски игри в Монреал'76, България печели бронзовите отличия.

На честването в Музея на спорта на 15 октомври (сряда) в 11:00 часа се очаква да присъстват: Надка Голчева, Петкана Макавеева, Снежана Михайлова, Ангелина Михайлова, Ваня Дерменджиева, Диана Дилова, Евладия Славчева, Силвия Германова. Под въпрос е легендарния гард на Миньор Перник Пенка Методиева, поради здравословен проблем. Трима души от този състав отдавна не са сред нас: Иван Гълъбов - връх в треньорската професия, един-единствен за своите "златни момичета", неповторим и непрежалим, Пенка Стоянова и Красимира Богданова.

Съвместно с легендите от Москва, на честването ще се съберат и част от звездните волейболни отбори на България, които също печелят медали от Олимпийските игри през 1980 година. Мъжете се завръщат със сребро, а жените с бронз.

