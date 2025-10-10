Националите по бокс и Рой откриха турнира за "Купа Левски"

Златните момчета на БГ бокса откриха днес ринга на първия Национален турнир по бокс за ученици „Купа Левски“ за ученици, който събра за три дни над 100 млади боксьори от клубове в цялата страна във възрастовата категория 12–14 години. Състезанието се организира от Боксов клуб „Левски“ със съдействието и под патронажа на Българската федерация по бокс и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Турнирът ще продължи до 12 октомври.

На ринга в боксовия храм – залата Националния спортен комплекс „Диана“ в София, се качиха звездите на Боксов клуб „Левски“ – бившият интернационален шампион на WBC Youth и многократен шампион на България Борислав Велев – Рой, двукратният европейски шампион за младежи и многократен шампион на България Ясен Радев, вицеевропейският шампион за младежи и многократен шампион на България Кирил Борисов, действащият световен шампион на UBO и бивш шампион на България Владимир Георгиев, действащият шампион на България в категория до 70 кг и бивш шампион на Украйна в олимпийския бокс Олексий Ширяев и бившият световен шампион на UBO и претендент за европейската титла на EBU Silver Йосиф Панов. До тях застанаха и старши треньорът на националния отбор по бокс Хоел Солер Арате, световният вицешампион и европейски шампион за 2024 г. Рами Киуан, седемкратният европейски шампион Радослав Росенов, двукратният европейски шампион при младежите Уилиам Чолов и Йордан Морехон - олимпийски шампион при младежи и бронзов финалист на европейското първенство през 2024 г.

Министърът на спорта Иван Пешев, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, президентът на Боксов клуб „Левски“ Виктор Недялков, както и директорът на 166-то спортно училище „Васил Левски“ Нина Иванова бяха сред официалните лица на откриването.

„Искам да поздравя Боксов клуб „Левски“ за прекрасния турнир, който организират в следващите 3 дни. Министерството на младежта и спорта винаги е смятало, че това е изключително важно за децата. Със събития като тези децата могат да бъдат вкарани в залите и така активно да се превенира агресията сред подрастващите“, заяви при откриването министър Пешев. Той подчерта голямото значение на турнири като „Купа Левски“ за развитието на тази кауза на министерството.

„Подобни мероприятия винаги са срещали разбирането и подкрепата на Министерството на младежта и спорта в мое лице. В министерството ние всячески се стремим да подкрепяме подобни инициативи. Нашата кауза е популяризиране на масовия спорт именно чрез такъв тип събития“, допълни Пешев. Той поздрави и златното момче на българските щанги Карлос Насар за третата световна титла.

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински официално откри турнира с пожеланието „Купа Левски“ да роди новите златни боксьори на България.

„Целта ни е да изкараме децата от улицата и да влязат в залите, за да спрем агресията по улиците и да ги научим да използват своята енергия за спортни успехи. Турнирът ще бъде регулярен, надявам се догодина вече да е и международен. Чрез тези си действия искаме да направим така, че децата да имат някакъв смисъл. Ценностната система да им се подобри, да имат път в живота, да имат цели и да не са на улицата. Около 25 клуба и над 100 деца от цяла България ще се състезават, което е много радостно за нас, защото интересът е много голям. Обединението около тази кауза показва, че има смисъл. Този спорт става все по-популярен, защото децата имат много хубав пример. Имаме двама медалисти от Световно първенство, България се класира на шесто място при мъжете в света“, заяви още Инински.

Министърът на спорта и президентът на БФБокс получиха специални благодарствени плакети от председателя на Боксов клуб „Левски“ Виктор Недялков, който от ринга на „Купа Левски“ им благодари за подкрепата и затова, че са прегърнали от сърце тази кауза. Старши треньорът на „Левски“ Владислав Стоянов пък връчи благодарствени плакети на директорката на столичното спортно училище Нина Иванова, както и на бившия президент на „Левски“ Дойчин Дочев и неговия заместник Владко Михалков. От името на баща си – майстора на спорта Методи Гълъбов, на сцената се качи и кикбоксьорката Илияна Гълъбова, която получи плакет „Лъвско сърце“ за приноса на баща си в развитието на българския бокс.

Събитието е част от дългогодишната кауза на Боксов клуб „Левски“ и Българската федерация по бокс –„Не на насилието и агресията на улицата“ – инициатива, подкрепяна и от Министерството на младежта и спорта, която насърчава младите хора да избират спорта като път към развитие и уважение.

По време на откриването бе почетен и легендарният треньор Юрий Славчев, в чиято памет бе учредена специална награда „Юрий Славчев“ – за най-борбен и вдъхновяващ млад състезател на турнира.

В следващите дни младите боксьори ще се съревновават на ринга, а победителите ще бъдат наградени на 12 октомври.