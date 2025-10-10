Сериозен проблем за Индиана преди старта на новия сезон в НБА

Резервният плеймейкър на Индиана Пейсърс Ти Джей МакКонъл няма да играе в следващия месец, съобщи старши треньорът на тима Рик Карлайл. Гардът има разтежение на задния бедрен мускул, което получи в контролата с Минесота Тимбъруулвс във вторник.

Контузията на МакКонъл е сериозен проблем за Карлайл, който няма да може да използва и титулярния си плеймейкър Тайрийз Халибъртън през целия предстоящ сезон. Халибъртън скъса ахилес по време на мач номер 7 от Финалите в НБА и се очаква възстановяването му да отнеме близо година.

Индиана открива новия сезон на 23 октомври с мач срещу тима на Оклахома Сити Тъндър, като това ще бъде повторение на финалната серия от последния сезон, в който победители излязоха "Гръмотевиците".