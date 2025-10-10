Дубай обяви нов играч часове преди мача с Олимпиакос

Часове преди сблъсъка си с Олимпиакос в "Двореца на мира и приятелство" от третия кръг на Евролигата, Дубай официализира новия си трансфер.

23-годишният австралийски гард Таран Армстронг, висок 1,96 м, ще направи своя дебют в европейския баскетбол. Досегашната му кариера включва престои в отбори от родината му, както и в Санта Круз Уориърс в G-Лигата на НБА.

В дъщерния отбор на Голдън Стейт Уориърс в G League той записа впечатляващи средни показатели от 11,5 точки, 6 борби и 7,8 асистенции на мач.

Армстронг вече е част от Дубай БК, който тази година прави първото си участие в Евролигата, като същевременно участва и в Адриатическата лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages