  Дубай обяви нов играч часове преди мача с Олимпиакос

Дубай обяви нов играч часове преди мача с Олимпиакос

  • 10 окт 2025 | 17:01
  • 316
  • 0
Дубай обяви нов играч часове преди мача с Олимпиакос

Часове преди сблъсъка си с Олимпиакос в "Двореца на мира и приятелство" от третия кръг на Евролигата, Дубай официализира новия си трансфер.

23-годишният австралийски гард Таран Армстронг, висок 1,96 м, ще направи своя дебют в европейския баскетбол. Досегашната му кариера включва престои в отбори от родината му, както и в Санта Круз Уориърс в G-Лигата на НБА.

В дъщерния отбор на Голдън Стейт Уориърс в G League той записа впечатляващи средни показатели от 11,5 точки, 6 борби и 7,8 асистенции на мач.

Армстронг вече е част от Дубай БК, който тази година прави първото си участие в Евролигата, като същевременно участва и в Адриатическата лига.

Снимки: Gettyimages

