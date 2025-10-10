Популярни
  3. Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

  • 10 окт 2025 | 13:33
Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

Рияд Марез ще изиграе последния си мач на международно ниво на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, пише агенция Ройтерс. Крилото, вече на 34, вкара гол и подаде за още два при победата на Алжир с 3:0 срещу Сомалия, която класира отбора на Мондиал 2026. 

"Това ще бъде последното ми Световно първенство. Не съм Роналдо (на 40 - б.пр.). Ще дам отново всичко от себе си, за да направим възможно най-добър турнир", каза той пред алжирските медии.

Марез, който ще навърши 35 години през февруари, има 33 попадения в 106 международни мача. 

"Доминирахме квалификациите от начало до края. Последната победа беше много важна и се радвам, че помогнах с две асистенции. Радваме се, че се класирахме официално на Световното първенство", добави бившият играч на Манчестър Сити. В момента той играе за саудитския Ал-Ахли.  

Снимки: Gettyimages

