Започнаха три дербита от Евролигата за тази вечер

  9 окт 2025 | 21:30
  • 335
  • 0
Започнаха три дербита от Евролигата за тази вечер

Програмата за третия кръг на Евролигата продължава с нови 5 мача тази вечер, a Sportal.bg ще ви дава възможност да ги проследите на живо.

Три двубоя започнаха в 21:30 часа. В един от тях Баскония приема Панатинайкос, като испанците ще се опитат да вземат първата си победа от началото на сезона в турнира.

Монако е домакин на Олимпия Милано в още един интригуващ сблъсък между два тима, които са с по една победа и едно поражение до момента.

Партизан и Анадолу Ефес мерят сили в най-голямото дерби за деня, като и двата отбора ще търсят втората си победа от началото на надпреварата.

В 21:45 часа Париж е домакин на Виртус Болоня в още един баскетболен дуел, който противопоставя един на друг два отбора с по един успех и едно поражение досега.

В най-късния мач от програмата Реал Мадрид излиза от 22:00 часа наше време за втора поредна домакинска победа в турнира срещу АСВЕЛ Вильобран. В предишния кръг "лос бланкос" направиха впечатляващ обрат след убийствена последна четвърт срещу Олимпиакос на Александър Везенков. АСВЕЛ, също като мадридчани, е с победа и загуба дотук.

