Хеймиш Хейзълдън: Изрично ми препоръчаха да дойда в ЦСКА

Австралиец в българското волейболно първенство? Може да се запознаете с първия – Хеймиш Хейзълдън. Той е на 29 години, висок е 204 сантиметра и през новия сезон ще атакува в името на нашия ЦСКА. Диагоналът има сериозен опит по европейските терени. Играл е за гръцките Арис и Пигасос, румънския Динамо Букурещ и словенския Калцит. Освен това е бил част от индонезийския Кудуш, както и от канадските Калгари, Ред Диър и Нортърн Алберта. Ето какво каза Хеймиш пред нашия сайт Cskavolley.com във връзка с трансфера си при „армейците“ и очакванията за новия сезон.

Хеймиш, добре дошъл. Как се чувстваш в България?

– Благодаря за топлото посрещане. Животът е супер тук. Наслаждавам се на условията в София. Много приятно съм изненадан. Харесва ми. Имах известни проблеми в началото, защото нивото на тренировки е много високо. Като диагонал не ми беше лесно, за да се адаптирам към стила и играта с разпределителите, но започнах да свиквам.

Как се стигна до твоя трансфер в ЦСКА?

– Изрично ми препоръчаха да дойда в ЦСКА. Един мой приятел, с когото се познаваме от Гърция – Боян Йорданов, ми каза само хубави думи за клуба. Той ме препоръча на ръководството, съответно направихме връзка със Сашо Попов и нещата се развиха много добре.

Какво очакваш да постигнете с нашия клуб?

– Вярвам, че можем да постигнем нещо голямо. Вече видяхме някои от водещите отбори от миналия сезон, играхме с тях и се представихме на добро ниво. Определено ще бъдем конкурентни, не се съмнявам в това.

Как ти се струват новите съотборници?

– Това са много готини и добронамерени хора. Имаме взаимно уважение. Освен това са страхотни волейболисти, така че съм много доволен. Изграждаме добър колектив, което е много важно за постигане на голямата ни цел.

Спечелихте и първия си трофей заедно – Купа „Борис Гюдеров“…

– Да, но беше доста тежко. Изиграхме три мача за три дни, всички бяхме много уморени, защото имахме тежка подготовка преди това. Някои от нас играха с леки травми, други получиха почивка, така че бе част от подготовката. Но това важи и за останалите. Трудно е да се каже как ще изглеждат всички, когато са свежи. Със сигурност Левски е много силен, с мощен сервис, но можем да се справим с тях.

Каква е личната ти амбиция?

– Искам да помогна с каквото мога, за да се представим по-добре от миналата година. Знам, че ЦСКА винаги гони максимума, такава е и моята цел. Затова съм тук.

Запознат ли си с феновете ни и тяхната огромна подкрепа, която оказват на клуба?

– Само съм чувал, но все още не съм ги виждал да напълнят залата. Някои момчета дойдоха за приятелски мачове, но нямам търпение да ги видя наистина заедно.

Разкажи ни за себе си. Какво обичаш да правиш извън залата?

– Обичам да играя плажен волейбол и да ходя на фитнес. Харесва ми да съм сред природата, в планината, но по време на сезона е трудно да правя всичко това. Когато имам свободно време ще опозная по-добре града.

Свикна ли с храната тук?

– Харесвам храната ви. Яда много свинско тук, основно барбекю. Не съм бил в много ресторанти, но през сезона ще опозная и кухнята.