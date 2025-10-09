Популярни
  • 9 окт 2025 | 16:12
  • 230
  • 0
Стефан Костадинов след Държавното по кикбокс: Децата на СК Масару се справиха чудесно и показаха завидни умения

Главният треньор на един от най-успешните кикбокс клубове в България СК "Масару", Стефан Костадинов, коментира представянето на възпитаниците му на изминалото Държавно първенство в стил лайт контакт и купа "Варна" в стил фун-контакт.

"Децата се справиха чудесно и показаха завидни умения. Клубът беше представен от четирима състезатели в четири категории, като на състезанието заеха участие 300  спортисти от 41 клуба. Нашият клуб зае трето място в класирането по медали в лайт контакт", заяви Костадинов за Sportal.bg

Ето как са се представили бойците на "Масару:

"Теодор Поповски завоюва бронзов медал в дебюта си на ринг в стил фулконтакт. Той е първият състезател на клуба, който играе на ринг. Георги Алексиев и Никола Алексиев завършиха първи в техните категории на лайт контакт. Марио Русев загуби на финал срещу европейския шампион", сподели още Костадинов.

