  SENSHI ще проведе специален лагер с избрани бойци

  • 9 окт 2025 | 12:50
SENSHI ще проведе специален лагер с избрани бойци

Международната бойна верига SENSHI отваря нова страница в своето развитие с организирането на специален тренировъчен лагер за избран бойци, воден от бойните величия Алберт Краус и Анди Зауер.

От 15 до 18 октомври в SENSHI Gym, гр. Варна ще се проведе първият лагер в теглови категории от 70 до 85 кг. за активни бойци, получили персонална покана от веригата. Лагерът ще се фокусира върху развитието на уменията, знанията и психическата сила на участниците под ръководството на двама водещи инструктори от световна класа – Алберт Краус и Анди Зауер.

Опитните световни шампиони в тренировъчния лагер на SENSHI гарантират високо ниво на подготовка за професионалните атлети в по-леките и средните теглови категории, предавайки своя безценен опит на младите бойци.

Алберт Краус – „Урагана“ е първият K-1 световен шампион на MAX Tournament през 2002 г., както и първият SUPERKOMBAT шампион в средна категория. Краус е носител и на четири отделни световни титли по кикбокс и муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Анди Зауер – „Разрушителя“ е двукратен световен K-1 MAX шампион, четирикратен Shootboxing световен шампион, Showtime 70MAX световен шампион и световен муай тай шампион, както и член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Следващата възможност за среща с нидерландските бойни легенди и още реномирани световни шампиони е международния тренировъчен лагер по бойни изкуства на SENSHI, който ще се проведе от 4 до 7 декември отново във Варна. Крайният срок за регистрация за участие в последният за годината тренировъчен лагер е 5 ноември 2025 г.

На 6 декември в Двореца на културата и спорта – Варна феновете на бойните спортове ще имат възможност от първо лице да проследят двубоите в професионалната бойна галавечер SENSHI 29. Съвсем скоро ще стартира и продажбата на билети за бойното шоу на веригата, обещаващо екстремни емоции и класни двубои.

