Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 710
  • 0
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Програмата за третия кръг на Евролигата продължава с нови 5 мача тази вечер.

Три двубоя започват в 21:30 часа българско време. В един от тях Баскония приема Панатинайкос, като испанците ще се опитат да вземат първата си победа от началото на сезона в турнира.

Монако е домакин на Олимпия Милано в още един интригуващ сблъсък между два тима, които са с по една победа и едно поражение до момента.

Партизан пък посреща в Белград Анадолу Ефес в балканско дерби, като и двата отбора ще търсят втората си победа от началото на надпреварата.

В 21:45 часа Париж е домакин на Виртус Болоня в още един баскетболен дуел, който противопоставя един на друг два отбора с по един успех и едно поражение досега.

В най-късния мач от програмата за четвъртък Реал Мадрид излиза от 22:00 часа наше време за втора поредна домакинска победа в турнира срещу АСВЕЛ Вильобран. В предишния кръг "лос бланкос" направиха впечатляващ обрат след убийствена последна четвърт срещу Олимпиакос на Александър Везенков. АСВЕЛ, също като мадридчани, е с победа и загуба дотук.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Итудис: Представянето ни в защита не беше на ниво и ни коства победата

Итудис: Представянето ни в защита не беше на ниво и ни коства победата

  • 9 окт 2025 | 01:36
  • 2101
  • 0
Ошей Брисет: Постигнаме победа срещу много силен съперник

Ошей Брисет: Постигнаме победа срещу много силен съперник

  • 9 окт 2025 | 01:10
  • 948
  • 0
Най-интересното около дербито Апоел - Макаби със Sportal.bg

Най-интересното около дербито Апоел - Макаби със Sportal.bg

  • 8 окт 2025 | 23:30
  • 3100
  • 0
Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 23:03
  • 12885
  • 17
Ето каква сума ще получи носителят на трофея в Евролигата този сезон

Ето каква сума ще получи носителят на трофея в Евролигата този сезон

  • 8 окт 2025 | 20:36
  • 854
  • 0
Нови проблеми в Олимпиакос преди мача с Дубай

Нови проблеми в Олимпиакос преди мача с Дубай

  • 8 окт 2025 | 16:11
  • 776
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 2054
  • 0
Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 23:03
  • 12885
  • 17
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 14716
  • 30
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 12266
  • 13
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 14442
  • 25