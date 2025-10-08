Почина последният треньор, извел Унгария до световно първенство

На 84-годишна възраст днес е починал бившият унгарски треньор Дьорд Мезей. Специалистът е известен в международен план с последното класиране на Унгария на световно първенство - през далечната 1986 г. Там "маджарите" записват една победа в своята група - 2:0 над Канада, но тежките поражения с 0:6 от СССР и 0:3 от Франция ги оставят извън осминафиналите, закъдето се класира България. Нашият отбор също има две точки в актива си - от две равенства, но е с по-добра голова разлика.

Иначе в квалификациите за Мексико'86 Унгария е впечатляваща, като елиминира Нидерландия и Австрия и става първият европейски отбор, който си гарантира класиране на финалите. Мезей още веднъж води националния отбор на страната си, а също така работи в много от най-популярните клубове на местно ниво като МТК, Хонвед, Уйпещ, Вашаш, Фехервар.

Роден на 7 септември 1941 г. в Бачка Топола, днес Сърбия, той играе като халф 11 години, но с доста скромни успехи. След края на треньорската си кариера през 2011 г. работи като спортен директор и методист за развитието на младите футболисти в Унгария, както и за адаптацията на юношите към мъжкия футбол.

