Хебър с отбор от юноши и Тодор Алексиев начело във Висшата лига през новия сезон

Хебър (Пазарджик) ще участва с отбор изграден изцяло от юноши старша възраст във Висшата лига по волейбол на България. Треньори на тима ще бъдат Иван Иванов и бившият национал Тодор Алексиев, съобщиха от клуба.

През изминалия сезон 2024/25 Хебър завърши на последното, 12-то място, в Суперлигата и изпадна от елита. Старши треньор тогава беше Вецислав Симеонов, който впоследствие пое националния отбор на България за мъже до 21 години. Тодор Алексиев бе част от неговия щаб, а сега ще има водеща роля.

Иван Иванов е дългогодишен треньор в школата на ВК Хебър, като през годините води различни формации на юношите.