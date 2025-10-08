Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Хебър с отбор от юноши и Тодор Алексиев начело във Висшата лига през новия сезон

Хебър с отбор от юноши и Тодор Алексиев начело във Висшата лига през новия сезон

  • 8 окт 2025 | 09:50
  • 1464
  • 1
Хебър с отбор от юноши и Тодор Алексиев начело във Висшата лига през новия сезон

Хебър (Пазарджик) ще участва с отбор изграден изцяло от юноши старша възраст във Висшата лига по волейбол на България. Треньори на тима ще бъдат Иван Иванов и бившият национал Тодор Алексиев, съобщиха от клуба.

През изминалия сезон 2024/25 Хебър завърши на последното, 12-то място, в Суперлигата и изпадна от елита. Старши треньор тогава беше Вецислав Симеонов, който впоследствие пое националния отбор на България за мъже до 21 години. Тодор Алексиев бе част от неговия щаб, а сега ще има водеща роля.

Иван Иванов е дългогодишен треньор в школата на ВК Хебър, като през годините води различни формации на юношите.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски с чиста победа срещу Славия в контрола

Левски с чиста победа срещу Славия в контрола

  • 7 окт 2025 | 21:43
  • 1390
  • 0
Билетите за Суперкупата на България по волейбол вече са в продажба

Билетите за Суперкупата на България по волейбол вече са в продажба

  • 7 окт 2025 | 20:53
  • 1431
  • 0
Капитанът на България се присъедини към шампиона на Полша

Капитанът на България се присъедини към шампиона на Полша

  • 7 окт 2025 | 18:03
  • 2279
  • 0
Преслав Петков: Ние сме едно семейство - всеки е готов на всичко за другия

Преслав Петков: Ние сме едно семейство - всеки е готов на всичко за другия

  • 7 окт 2025 | 17:41
  • 979
  • 1
Волейболно бебе се роди в България

Волейболно бебе се роди в България

  • 7 окт 2025 | 17:09
  • 2254
  • 0
Никол Миланова с победа за Месина

Никол Миланова с победа за Месина

  • 7 окт 2025 | 17:04
  • 1086
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 84
  • 0
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 6471
  • 8
Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 1656
  • 1
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 14749
  • 19
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 2363
  • 2
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 28314
  • 13