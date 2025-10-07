PFL обяви нова програма за допинг контрол

Организацията за смесени бойни изкуства "Professional Fighters League" и Американската антидопингова агенция (USADA) прекратиха сътрудничеството си.

Новината беше потвърдена от www.mmajunkie.com, след като няколко бойци и техните екипи са били уведомени, че са извадени от програмата за тестване.

„Можем да потвърдим, че страните се споразумяха да прекратят партньорството си. Пожелаваме на PFL и най-вече на техните спортисти всичко най-добро занапред“, се казва в писмено изявление на USADA до www.mmajunkie.com. „За нас беше чест да служим на бойците с надеждна програма от златен стандарт, внедрена в уникалния турнирен формат на PFL.“

Въпреки че не е напълно ясно кога точно е прекратена програмата, участниците в турнирите са били информирани в края на август.

PFL обаче вече е намерила заместник на USADA. Новият партньор на организацията ще бъде "The Mohegan Tribe Department of Athletic Regulation", ръководен от бившия президент на Асоциацията на боксовите комисии (ABC) Майк Мазули. Преди това Мазули е отговарял за антидопинговия контрол в "Bellator" по време на управлението на "Viacom" и също така наблюдава международните събития на PFL.

„Тази нова програма отразява постоянния ангажимент на PFL към здравето и безопасността на атлетите, както и към осигуряването на равни условия във всички състезания, включително Световния турнир на PFL, Шампионските серии и международните лиги на PFL: PFL Europe, PFL MENA и PFL Africa. Новото партньорство позволява на PFL да внедри стабилна и унифицирана антидопингова система, която гарантира справедливост, прозрачност и глобална последователност за бойците на PFL във всички лиги и събития.“, заявиха от ММА веригата

PFL сключи договор с USADA през юли 2023 г., след като голям брой нейни бойци се провалиха на допинг тестове, проведени от щатската комисия в Невада. Тези провали доведоха до наказания, глоби и отменени резултати от мачове.