  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Еван Фурние под въпрос за Олимпиакос срещу Дубай

Еван Фурние под въпрос за Олимпиакос срещу Дубай

  • 7 окт 2025 | 16:19
  • 342
  • 0
Еван Фурние под въпрос за Олимпиакос срещу Дубай

Френският съотборник на най-добрия български баскетболист Александър Везенков в Олимпиакос Еван Фурние има проблеми с левия си крак и е под въпрос за двубоя срещу тима на Дубай от третия кръг на Евролигата в петък, съобщава Eurohoops.net. 32-годишният Фурние пропусна двубоя от първия кръг в гръцкото първенство срещу Маруси в неделя, но преди това взе участие в срещите от Евролигата срещу Баскония и Реал Мадрид, записвайки в тях средно 12.0 точки, 3.5 асистенции и 2.0 борби.

В зависимост от евентуалния напредък във възстановяването му през следващите няколко дни, Еван Фурние може да получи медицинско разрешение да се завърне в игра в петък.

Снимки: Imago

