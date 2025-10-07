Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шенгюн: Чувствам се по-силен и бърз след ЕвроБаскет 2025

Шенгюн: Чувствам се по-силен и бърз след ЕвроБаскет 2025

  • 7 окт 2025 | 14:21
  • 286
  • 0
Шенгюн: Чувствам се по-силен и бърз след ЕвроБаскет 2025

23-годишният турски национал Алперен Шенгюн реализира 19 точки, 5 борби и 2 чадъра за 17 минути на терена при победата на своя Хюстън Рокетс над Атланта Хоукс със 122:113 в предсезонен двубой в НБА.

След мача центърът бе категоричен, че участието му на Европейското първенство по-рано тази година му е помогнала за подготовката за престоящия редовен сезон 20205/2026 в НБА.

"Разбира се", отговори Шенгюн на въпрос дали играта му за турския национален отбор е била полезна за него.

"Имах един вид кратък сезон това лято. И нямах много почивка след националния отбор, което беше добре за мен. Просто се върнах тук все още във форма и съм готов за сезона", добави турският баскетболист, цитиран от Eurohoops.net.

По време на ЕвроБаскет 2025 Алперен Шенгюн регистрира средно по 21.6 точки, 10.1 борби, 6.6 асистенции, 1.1 чадъра и 1.0 откраднати топки на мач. Турция спечели сребърните медали на първенството на Стария континент.

"Чувствам се по-силен. Бих казал, че се чувствам и по-бърз", допълни Шенгюн.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Състоянието на Джа Морант ще бъде преценявано седмица за седмица

Състоянието на Джа Морант ще бъде преценявано седмица за седмица

  • 7 окт 2025 | 09:48
  • 487
  • 0
Джа Морант е с изкълчен глезен

Джа Морант е с изкълчен глезен

  • 7 окт 2025 | 06:43
  • 1522
  • 0
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 13884
  • 12
Алонзо Гафни пред Sportal.bg: Беше много труден мач

Алонзо Гафни пред Sportal.bg: Беше много труден мач

  • 6 окт 2025 | 22:29
  • 1406
  • 0
Васил Евтимов пред Sportal.bg: Поздравления за феновете на Локомотив

Васил Евтимов пред Sportal.bg: Поздравления за феновете на Локомотив

  • 6 окт 2025 | 22:25
  • 2552
  • 0
Треньорът на Локо Пд обясни пред Sportal.bg причината за загубата

Треньорът на Локо Пд обясни пред Sportal.bg причината за загубата

  • 6 окт 2025 | 22:19
  • 2106
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 11159
  • 13
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 28588
  • 23
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 7598
  • 4
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 14560
  • 4
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 10304
  • 69
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 19038
  • 27