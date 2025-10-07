Шенгюн: Чувствам се по-силен и бърз след ЕвроБаскет 2025

23-годишният турски национал Алперен Шенгюн реализира 19 точки, 5 борби и 2 чадъра за 17 минути на терена при победата на своя Хюстън Рокетс над Атланта Хоукс със 122:113 в предсезонен двубой в НБА.

След мача центърът бе категоричен, че участието му на Европейското първенство по-рано тази година му е помогнала за подготовката за престоящия редовен сезон 20205/2026 в НБА.

"Разбира се", отговори Шенгюн на въпрос дали играта му за турския национален отбор е била полезна за него.

"Имах един вид кратък сезон това лято. И нямах много почивка след националния отбор, което беше добре за мен. Просто се върнах тук все още във форма и съм готов за сезона", добави турският баскетболист, цитиран от Eurohoops.net.

По време на ЕвроБаскет 2025 Алперен Шенгюн регистрира средно по 21.6 точки, 10.1 борби, 6.6 асистенции, 1.1 чадъра и 1.0 откраднати топки на мач. Турция спечели сребърните медали на първенството на Стария континент.

"Чувствам се по-силен. Бих казал, че се чувствам и по-бърз", допълни Шенгюн.

