Легендата Уейн Грецки удължи договора си като телевизионен анализатор

  • 6 окт 2025 | 21:36
Хокейната легенда Уейн Грецки постигна споразумение за дългосрочно удължаване на договора си като анализатор на НХЛ с медийната компания Turner Sports. Новината беше обявена днес в официалния акаунт на TNT в социалната платформа X, но не бяха предоставени подробности за договора.

64-годишният Грецки се присъедини към Turner Sports като студиен анализатор преди сезон 2021/2022. За да поеме тази позиция, той подаде оставка като вицепрезидент на Едмънтън Ойлърс - клубът, който той изведе до четири шампионски титли за Купа "Стенли" като състезател през 80-те години на миналия век.

След края на професионалната си кариера в НХЛ, той беше и миноритарен инвеститор и треньор на Финикс Койотис, както и изпълнителен директор на канадския национален отбор за мъже през 2002 година, който спечели златен медал от Олимпийските игри в Солт Лейк Сити.

Уейн Грецки остава лидер по точки за всички времена в НХЛ с 2857. Сезон 2025/2026 в Националната хокейна лига започва във вторник срещу сряда през нощта българско време.

