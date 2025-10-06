Савинов: Всички отбори ще губят точки

Наставникът на Фратрия Алексей Савинов бе разочарован от равенството 1:1 при визитата на Локомотив (Горна Оряховица). Специалистът все пак е на мнение, че предстои доста дълга битка и всички отбори ще губят точки.

“Времето беше много сложно за играчите. Повече сме доволни от второто полувреме. Всяка точка има значение и борбата ще бъде до края на шампионата. Всеки отбор дава съпротивление. Нашите конкуренти също ще губят точки”, каза Савинов.