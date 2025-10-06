Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Савинов: Всички отбори ще губят точки

Савинов: Всички отбори ще губят точки

  • 6 окт 2025 | 21:02
  • 696
  • 1
Савинов: Всички отбори ще губят точки

Наставникът на Фратрия Алексей Савинов бе разочарован от равенството 1:1 при визитата на Локомотив (Горна Оряховица). Специалистът все пак е на мнение, че предстои доста дълга битка и всички отбори ще губят точки.

Фратрия хвана влака за второто място след "мокър" хикс в Горна Оряховица
Фратрия хвана влака за второто място след "мокър" хикс в Горна Оряховица

“Времето беше много сложно за играчите. Повече сме доволни от второто полувреме. Всяка точка има значение и борбата ще бъде до края на шампионата. Всеки отбор дава съпротивление. Нашите конкуренти също ще губят точки”, каза Савинов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Станев: Чака ни труден мач с Витоша (Бистрица), искаме да докараме Берое

Станев: Чака ни труден мач с Витоша (Бистрица), искаме да докараме Берое

  • 6 окт 2025 | 21:13
  • 532
  • 0
Фратрия хвана влака за второто място след "мокър" хикс в Горна Оряховица

Фратрия хвана влака за второто място след "мокър" хикс в Горна Оряховица

  • 6 окт 2025 | 20:50
  • 8003
  • 23
Монтана се похвали с двама национали

Монтана се похвали с двама национали

  • 6 окт 2025 | 18:37
  • 1567
  • 0
ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 17415
  • 117
Филип Кръстев тренира наравно с другите национали

Филип Кръстев тренира наравно с другите национали

  • 6 окт 2025 | 18:17
  • 3253
  • 1
Слави Шопов: Дано и ние постигнем успехи като волейболистите

Слави Шопов: Дано и ние постигнем успехи като волейболистите

  • 6 окт 2025 | 17:49
  • 4683
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 17415
  • 117
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 12656
  • 3
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

  • 6 окт 2025 | 17:35
  • 11125
  • 16
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 31433
  • 49
Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

  • 6 окт 2025 | 17:49
  • 13860
  • 9
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 22098
  • 13