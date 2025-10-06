Популярни
Бостън Бруинс ще извади от употреба номера на Здено Хара

  • 6 окт 2025 | 18:22
Бостън Бруинс ще извади от употреба номера на Здено Хара

Отборът на Бостън Бруинс ще извади от употреба номер 33, с който играеше дългогодишният капитан на тима Здено Хара.

Церемонията ще бъде проведена на 15 януари в "ТД Гардън" в Бостън преди началото на мача със Сиатъл Кракън, а бившият словашки защитник ще стане 13-ият играч, удостоен с подобна чест от клуба. Последният номер, който бе изваден от употреба от Бостън, бе 22 в чест на Уили О'Рий. Това се случи на 18 януари 2022 година.

Хара напусна Националната хокейна лига на 20 септември 2022 година, когато подписа еднодневен договор с Бостън - отбора, в който премина основната част от кариерата му и за който той игра от 2006 до 2020 година.

Освен за Бостън, чийто капитан бе в продължение на 14 години, бранителят е играл още за Ню Йорк Айлендърс, Отава Сенатърс и Вашингтон Кепиталс. За Бостън той има 148 гола и 333 асистенции в 1023 мача в редовния сезон, както и още 18 гола и 52 асистенции в 200 мача в плейофите.

