  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Катрин Маноилова се завръща в Световната купа по шорттрек след майчинство

Катрин Маноилова се завръща в Световната купа по шорттрек след майчинство

  • 6 окт 2025 | 15:29
Катрин Маноилова се завръща в Световната купа по шорттрек след майчинство

Петима национали ще участват в първите две Световни купи по шорттрек за този сезон в Монреал (Канада) от 9 до 12 октомври и от 16 до 19 октомври.

В състава са включени Катрин Маноилова, Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов.

В отбора се завръща най-добрата българска състезателка Картин Маноилова, която пропусна стартовите през миналия сезон заради майчинство.

Световните купи тази година са квалификации за получаване на квоти за Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари 2026-а.

