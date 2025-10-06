Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Fnatic спечели последното място за Мейджъра в Будапеща

Fnatic спечели последното място за Мейджъра в Будапеща

  • 6 окт 2025 | 14:13
  • 129
  • 0
Fnatic спечели последното място за Мейджъра в Будапеща

С приключването на битката за VRS точки на 6 октомври, вече са ясни всички 32-та отбора, които ще се борят за титлата на Мейджъра в Будапеща, организран от StarLadder 2025. Най-голямата драма дойде в последните квалификации, където Fnatic успя да си осигури последната европейска квота след тежък път през Fragadelphia Blocktober 2025 във Филаделфия.

Въпреки че играха с младия jackasmo вместо ветерана KRIMZ, "оранжевите" победиха OG и на финала 9INE с 3:2 (7-13, 13-7, 7-13, 16-14, 13-9). Унгарската столица ще приеме 32 от най-добрите тимове по Counter-Strike в света в последния CS2 Major за настоящата 2025 година - битката ще стартира в средата на идния ноември.

Снимка: Fragadelphia

