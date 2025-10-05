Лукас Петков и Елверсберг излязоха на върха във Втора Бундеслига след гръмка победа като гост

Отборът на българския национал Лукас Петков Елверсберг продължава с отличното си представяне във Втора Бундеслига след изключително убедителна победа с 4:0 като гост на последния Магдебург в мач от 8-ия на Втора Бундеслига. По този начин тимът на родния футболист записа трета поредна победа и продължава да е лидер в класирането - с точка пред втория Шалке 04.

Самият Петков отново започна като титуляр за Елверсберг и остана на терена до 64-ата минута, като получи и жълт картон в 47-ата минута.

Wir nehmen die drei Punkte mit. Wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne in Halbzeit eins verzichten wir aber auf weitere Worte zum Spiel - stattdessen hoffen wir, dass die betroffene Person weiter auf dem Weg der Besserung ist und es ihr bald wieder gut geht. 🖤🤍🙏 pic.twitter.com/fHrJp71LgN — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) October 5, 2025

Бамбасе Конте откри за гостите в 23-ата минута, а в самият край на първата част Том Цимершийд удвои за 0:2.

През втората част Елверсберг окончателно подпечата победата. Влезлият именно на мястото на Петков младок Ото Щанге вкара трети гол за „елфите“ в 74-ата минута, а Жаирзиньо Маланга шест минути по-късно оформи разгромна за Магдебург за крайното 0:4.

Снимки: Imago