Очаквайте на живо: Balkan Grand Prix по бодибилдинг в България

Sportal.bg ще излъчва на живо най-големия международен турнир по бодибилинг, който някога се е провеждал в България - Balkan Grand Prix.
Ето разпределението на състезанията по категории/дисциплини:
Мъжка категория – Men’s Physique
Начинаещи (Novice)
Младежи (Junior) – до 23 години включително
Клас A – до и включително 170 см (5’7’’)
Клас B – над 170 см / 5’7’’ до и включително 178 см / 5’10’’
Клас C – над 178 см / 5’10’’
Мастърс 40+ – над 40 години
Женска категория – Women’s Fit Model
Начинаещи (Novice)
Девойки (Junior) – до 23 години включително
Мастърс 35+ – 35 години и повече
Клас A – до и включително 163 см / 5’4’’
Клас B – над 163 см / 5’4’’ до и включително 168 см / 5’6’’
Клас C – над 168 см / 5’6’’
Женска категория – Women’s Wellness
Открит клас (Open Class)
Женска категория – Women’s Figure
Открит клас (Open Class)
Женска категория – Women’s Physique
Открит клас (Open Class)
Женска категория – Women’s Bodybuilding
Открит клас (Open Class)
Мъжка категория – Men’s Classic Physique
Начинаещи (Novice)
Младежи (Junior) – до 23 години включително
Клас A – до и включително 170 см / 5’7’’
Клас B – над 170 см / 5’7’’ до и включително 178 см / 5’10’’
Клас C – над 178 см / 5’10’’
Мастърс 40+ – над 40 години
Женска категория – Women’s Bikini
Начинаещи (Novice)
Девойки (Junior) – до 23 години включително
Мастърс 35+ – 35 години и повече
Клас A – до и включително 163 см / 5’4’’
Клас B – над 163 см / 5’4’’ до и включително 168 см / 5’6’’
Клас C – над 168 см / 5’6’’
Мъжка категория – Men’s Bodybuilding
Начинаещи (Novice)
Младежи (Junior) – до 23 години включително
Мастърс 40+ – над 40 години
Лека категория (Lightweight) – до и включително 70 кг / 154 lbs
Средна категория (Middleweight) – над 70 кг / 154 lbs до и включително 79 кг / 176 lbs
Лека-тежка категория (Light-Heavyweight) – над 80 кг / 176 lbs до и включително 90 кг / 198 lbs
Тежка категория (Heavyweight) – над 90 кг / 198 lbs до и включително 102 кг / 225 lbs
Свръхтежка категория (Super Heavyweight) – над 102 кг / 225 lbs