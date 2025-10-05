Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Очаквайте на живо: Balkan Grand Prix по бодибилдинг в България

Очаквайте на живо: Balkan Grand Prix по бодибилдинг в България

  • 5 окт 2025 | 14:42
  • 225
  • 0
Очаквайте на живо: Balkan Grand Prix по бодибилдинг в България

Sportal.bg ще излъчва на живо най-големия международен турнир по бодибилинг, който някога се е провеждал в България - Balkan Grand Prix.

Ето разпределението на състезанията по категории/дисциплини:

Мъжка категория – Men’s Physique

Начинаещи (Novice)

Младежи (Junior) – до 23 години включително

Клас A – до и включително 170 см (5’7’’)

Клас B – над 170 см / 5’7’’ до и включително 178 см / 5’10’’

Клас C – над 178 см / 5’10’’

Мастърс 40+ – над 40 години

Женска категория – Women’s Fit Model

Начинаещи (Novice)

Девойки (Junior) – до 23 години включително

Мастърс 35+ – 35 години и повече

Клас A – до и включително 163 см / 5’4’’

Клас B – над 163 см / 5’4’’ до и включително 168 см / 5’6’’

Клас C – над 168 см / 5’6’’

Женска категория – Women’s Wellness

Открит клас (Open Class)

Женска категория – Women’s Figure

Открит клас (Open Class)

Женска категория – Women’s Physique

Открит клас (Open Class)

Женска категория – Women’s Bodybuilding

Открит клас (Open Class)

Мъжка категория – Men’s Classic Physique

Начинаещи (Novice)

Младежи (Junior) – до 23 години включително

Клас A – до и включително 170 см / 5’7’’

Клас B – над 170 см / 5’7’’ до и включително 178 см / 5’10’’

Клас C – над 178 см / 5’10’’

Мастърс 40+ – над 40 години

Женска категория – Women’s Bikini

Начинаещи (Novice)

Девойки (Junior) – до 23 години включително

Мастърс 35+ – 35 години и повече

Клас A – до и включително 163 см / 5’4’’

Клас B – над 163 см / 5’4’’ до и включително 168 см / 5’6’’

Клас C – над 168 см / 5’6’’

Мъжка категория – Men’s Bodybuilding

Начинаещи (Novice)

Младежи (Junior) – до 23 години включително

Мастърс 40+ – над 40 години

Лека категория (Lightweight) – до и включително 70 кг / 154 lbs

Средна категория (Middleweight) – над 70 кг / 154 lbs до и включително 79 кг / 176 lbs

Лека-тежка категория (Light-Heavyweight) – над 80 кг / 176 lbs до и включително 90 кг / 198 lbs

Тежка категория (Heavyweight) – над 90 кг / 198 lbs до и включително 102 кг / 225 lbs

Свръхтежка категория (Super Heavyweight) – над 102 кг / 225 lbs

Следвай ни:

Още от Други спортове

Димитър Янакиев се класира за финала на единично мъже на международния турнир по бадминтон в София

Димитър Янакиев се класира за финала на единично мъже на международния турнир по бадминтон в София

  • 4 окт 2025 | 20:25
  • 622
  • 0
Иван Димов взе сребърен медал в изхвърлянето на Световното по вдигане на тежести

Иван Димов взе сребърен медал в изхвърлянето на Световното по вдигане на тежести

  • 4 окт 2025 | 20:19
  • 3944
  • 3
Шумен 61 постигна труден успех срещу Фрегата в дербито на мъжкото хандбално първенство

Шумен 61 постигна труден успех срещу Фрегата в дербито на мъжкото хандбално първенство

  • 4 окт 2025 | 19:12
  • 968
  • 0
Националният отбор на България по ръгби победи Турция в среща от Европейската конференция

Националният отбор на България по ръгби победи Турция в среща от Европейската конференция

  • 4 окт 2025 | 17:51
  • 2373
  • 0
Иван Димов поведе след група "Б" в категория до 65 килограма

Иван Димов поведе след група "Б" в категория до 65 килограма

  • 4 окт 2025 | 16:05
  • 1110
  • 1
Пет медала за българите от международния турнир по бадминтон в София

Пет медала за българите от международния турнир по бадминтон в София

  • 4 окт 2025 | 14:13
  • 441
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Арда

Добруджа 0:1 Арда

  • 5 окт 2025 | 14:59
  • 1715
  • 1
Гран При на Сингапур: Ръсел води убедително, нови драми в Макларън (следете на живо)

Гран При на Сингапур: Ръсел води убедително, нови драми в Макларън (следете на живо)

  • 5 окт 2025 | 15:20
  • 2731
  • 0
Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 16765
  • 141
Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца

Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца

  • 5 окт 2025 | 14:16
  • 2352
  • 2
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 7483
  • 4
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 8875
  • 3