Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. "Най-добрия боец от Бразилия": Какво казаха бойците след успеха на Перейра?

"Най-добрия боец от Бразилия": Какво казаха бойците след успеха на Перейра?

  • 5 окт 2025 | 11:34
  • 331
  • 0

Професионалистите дадоха своето експертно мнение за представянето на Алекс Перейра на UFC 320.

По-рано днес бразилецът нокаутира Магомед Анкалаев в първия рунд на битката им реванш, която оглави бойна галавечер в Лас Вегас. С този успех спортистът с прякор Поатан си върна титлата в категория до 93 килограма в UFC.

Ето какво казаха написаха някои голеги на Перейра в социалната мрежа Х непосредствено след впечатляващия успех на южноамериканеца.

"Най-добрият боец от Бразилия, който някога е съществувал. Трябва да бъде в главната битка в Белия дом!", заяви боецът от лека категория Ренато Мойкано.

"Перейра дойде, за да се сбие!", написа бившият шампион в полусредна категория Камару Усман.

"Така се печели реванш!", коментира нокаутьорът Мат Браун.

"Алекс Перейра е истинско вдъхновение! Върна се и си взе титлата на два пъти! Звяр!", написа бившият претендент за пояса при 70-килограмовите Джъстин Гейджи.

"Алекс Перейра се върна на върха в полутежка категория! Това беше бързо!", възхити се боецът от средна категория Дерек Брънсън.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

100 000 долара в бонуси за Иржи Прохазка след UFC 320

100 000 долара в бонуси за Иржи Прохазка след UFC 320

  • 5 окт 2025 | 08:27
  • 1325
  • 0
Само за 80 секунди! Перейра нокаутира Анкалаев и си върна титлата!

Само за 80 секунди! Перейра нокаутира Анкалаев и си върна титлата!

  • 5 окт 2025 | 07:52
  • 9144
  • 7
Двалишвили пребори Сандхаген и защити титлата си

Двалишвили пребори Сандхаген и защити титлата си

  • 5 окт 2025 | 07:24
  • 2299
  • 0
Прохазка безмилостно нокаутира Раунтри

Прохазка безмилостно нокаутира Раунтри

  • 5 окт 2025 | 06:39
  • 1601
  • 0
Джо Пайфър сломи Абус Магомедов

Джо Пайфър сломи Абус Магомедов

  • 5 окт 2025 | 06:25
  • 761
  • 0
Юсеф Залал се справи бързо с Джош Емет на UFC 320

Юсеф Залал се справи бързо с Джош Емет на UFC 320

  • 5 окт 2025 | 06:18
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 11430
  • 64
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 121230
  • 193
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 10729
  • 0
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 55685
  • 22
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 5641
  • 0
Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

  • 5 окт 2025 | 07:32
  • 2573
  • 0