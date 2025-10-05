"Най-добрия боец от Бразилия": Какво казаха бойците след успеха на Перейра?

Професионалистите дадоха своето експертно мнение за представянето на Алекс Перейра на UFC 320.
По-рано днес бразилецът нокаутира Магомед Анкалаев в първия рунд на битката им реванш, която оглави бойна галавечер в Лас Вегас. С този успех спортистът с прякор Поатан си върна титлата в категория до 93 килограма в UFC.
Ето какво казаха написаха някои голеги на Перейра в социалната мрежа Х непосредствено след впечатляващия успех на южноамериканеца.
"Най-добрият боец от Бразилия, който някога е съществувал. Трябва да бъде в главната битка в Белия дом!", заяви боецът от лека категория Ренато Мойкано.
"Перейра дойде, за да се сбие!", написа бившият шампион в полусредна категория Камару Усман.
"Така се печели реванш!", коментира нокаутьорът Мат Браун.
"Алекс Перейра е истинско вдъхновение! Върна се и си взе титлата на два пъти! Звяр!", написа бившият претендент за пояса при 70-килограмовите Джъстин Гейджи.
"Алекс Перейра се върна на върха в полутежка категория! Това беше бързо!", възхити се боецът от средна категория Дерек Брънсън.