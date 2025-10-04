Важен играч на Барса аут за 3 седмици

Гардът на Барселона Николас Лапровитола ще бъде аут за около три седмици заради дискомфорт в областта на левия аддуктор. 35-годишният аржентинец получи травмата към края на двубоя на каталунците с Панатинайкос в Атина от втория кръг на Евролигата. Испанският гранд спечели със 103:96. След направени допълнителни изследвания е станало ясно, че ветеранът ще трябва да почива близо месец.

През този период Барселона ще срещне Валенсия, Макаби Тел Авив, Дубай и Жалгирис в Евролигата.

Лапровитола пропусна голяма част от сезон 2024/25 заради разкъсана кръстна връзка на коляното.

