Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
Важен играч на Барса аут за 3 седмици

  • 4 окт 2025 | 21:11
  • 336
  • 0
Гардът на Барселона Николас Лапровитола ще бъде аут за около три седмици заради дискомфорт в областта на левия аддуктор. 35-годишният аржентинец получи травмата към края на двубоя на каталунците с Панатинайкос в Атина от втория кръг на Евролигата. Испанският гранд спечели със 103:96. След направени допълнителни изследвания е станало ясно, че ветеранът ще трябва да почива близо месец.

През този период Барселона ще срещне Валенсия, Макаби Тел Авив, Дубай и Жалгирис в Евролигата.

Лапровитола пропусна голяма част от сезон 2024/25 заради разкъсана кръстна връзка на коляното.

Снимки: Imago

