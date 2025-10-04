Популярни
Световна титла и бронз за България на Световното по самбо

  • 4 окт 2025 | 15:26
Злато и бронз за България от третия ден от световното първенство по самбо и бойно самбо за юноши и девойки.

В категория до 72 килограма при девойките Емили Апостолова се пребори за световна титла. В първите си две срещи българката надделя над съперничките си от Литва и Грузия без да допусне точка. В първия дуел на тепиха тя победи с 10-0 точки, а във втората със 7-0. В в полуфинален сблъсък Апостолова надделя над румънката с 5-1 точки, а във финална среща надделя над рускинята Варвара Зеленцова с 3-2 точки. 

В категория до 54 килограма в същата възрастова група Деница Божинова се пребори за бронзов медал с победи над състезателки от Литва, Гърция и Йордания без да допусне точка. Единственото поражение на Божинова бе нанесено от грузинката Йа Желадзе.

