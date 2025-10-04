Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Само един боец не се справи с кантара преди UFC 320

Само един боец не се справи с кантара преди UFC 320

  • 4 окт 2025 | 10:19
  • 355
  • 0
Само един боец не се справи с кантара преди UFC 320

Магомед Анкалаев, Алекс Перейра, Мераб Двалишвили и Кори Сандхаген са готови за шампионските битки на UFC 320.

На официалния кантар в петък за UFC 320 в Лас Вегас, Анкалаев и Перейра бяха сред първите, които се качиха на везната, и двамата успешно постигнаха тегло от 204.5 либри (93 килограма). Те ще се изправят един срещу друг в реванш за титлата на Анкалаев в полутежка категория, която той спечели от Перейра на UFC 313 през март тази година.

Подглавният двубой за титлата в категория петел също е официален, след като шампионът Мераб Двалишвили закова 135 либри (61.3 кг), а претендентът Кори Сандхаген – 134.5 либри (61 кг.). Двалишвили ще търси трета поредна защита на титлата си след победите над Шон О'Мали и Умар Нурмагомедов по-рано тази година.

Един боец не успя да влезе в категорията си – ветеранката в категория петел Мейси Чиасон. Последна на кантара, Чиасон тежеше 137.5 либри (1.5 либри над лимита за нешампионски двубой). Тя ще бъде глобена с 25 процента от хонорара си в полза на опонентката си Яна Сантос, а двубоят им ще се проведе в междинна категория.

С изключение на Чиасон, всички бойци, които ще се състезават в съботната галавечер с 14 двубоя, успешно преминаха кантара.

Видео от претеглянето:

UFC 320 ще се проведе в неделя сутрин българско време (05.09). Sportal.bg ще отразява на живо основната бойна карта, която се очаква да започне в 05:00 часа.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Никола Дипчиков: Ще се боря със Станислав Недков докрай!

Никола Дипчиков: Ще се боря със Станислав Недков докрай!

  • 3 окт 2025 | 20:06
  • 1410
  • 1
Николай Атанасов с впечатляващ дебют в Brave

Николай Атанасов с впечатляващ дебют в Brave

  • 3 окт 2025 | 19:48
  • 1624
  • 0
Николай Иванов се класира на четвъртфиналите на Eвропейското по бокс за младежи и девойки

Николай Иванов се класира на четвъртфиналите на Eвропейското по бокс за младежи и девойки

  • 3 окт 2025 | 18:07
  • 1162
  • 0
Богдан Шумаров се завърна с гръм и трясък в ONE FC

Богдан Шумаров се завърна с гръм и трясък в ONE FC

  • 3 окт 2025 | 17:24
  • 4450
  • 0
Боксов клуб Левски организира турнир в памет на Юрий Славчев

Боксов клуб Левски организира турнир в памет на Юрий Славчев

  • 3 окт 2025 | 14:51
  • 520
  • 0
Мани Пакиао влиза в ролята на боксов промоутър в САЩ

Мани Пакиао влиза в ролята на боксов промоутър в САЩ

  • 3 окт 2025 | 13:54
  • 462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 2185
  • 1
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 3669
  • 3
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

  • 4 окт 2025 | 06:45
  • 6156
  • 2
Ще успеят ли "соколите" да объркат сметките на ЦСКА 1948?

Ще успеят ли "соколите" да объркат сметките на ЦСКА 1948?

  • 4 окт 2025 | 07:44
  • 1850
  • 2
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 2722
  • 0
Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

  • 4 окт 2025 | 06:29
  • 3516
  • 0