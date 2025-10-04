Само един боец не се справи с кантара преди UFC 320

Магомед Анкалаев, Алекс Перейра, Мераб Двалишвили и Кори Сандхаген са готови за шампионските битки на UFC 320.

На официалния кантар в петък за UFC 320 в Лас Вегас, Анкалаев и Перейра бяха сред първите, които се качиха на везната, и двамата успешно постигнаха тегло от 204.5 либри (93 килограма). Те ще се изправят един срещу друг в реванш за титлата на Анкалаев в полутежка категория, която той спечели от Перейра на UFC 313 през март тази година.

Подглавният двубой за титлата в категория петел също е официален, след като шампионът Мераб Двалишвили закова 135 либри (61.3 кг), а претендентът Кори Сандхаген – 134.5 либри (61 кг.). Двалишвили ще търси трета поредна защита на титлата си след победите над Шон О'Мали и Умар Нурмагомедов по-рано тази година.

Един боец не успя да влезе в категорията си – ветеранката в категория петел Мейси Чиасон. Последна на кантара, Чиасон тежеше 137.5 либри (1.5 либри над лимита за нешампионски двубой). Тя ще бъде глобена с 25 процента от хонорара си в полза на опонентката си Яна Сантос, а двубоят им ще се проведе в междинна категория.

С изключение на Чиасон, всички бойци, които ще се състезават в съботната галавечер с 14 двубоя, успешно преминаха кантара.

Видео от претеглянето:

UFC 320 ще се проведе в неделя сутрин българско време (05.09). Sportal.bg ще отразява на живо основната бойна карта, която се очаква да започне в 05:00 часа.