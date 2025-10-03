Красив гол донесе успеха на Кьолн над Хофенхайм

Кьолн постигна минимална, но сладка победа в гостуването си на Хофенхайм от 6-ия кръг на Бундеслигата. По този начин "козлите" сложиха край на лошата си серия от две загуби и три поредни мача без успех в първенството.

Единственият гол падна още в 16-ата минута и бе в стил "Лео Меси". Саид Ел Мала пое топката в половината на съперника, премина като на парад през няколко защитници на съперника и отбеляза.

В мача имаше и една спорна ситуация. В 42-рата минута играч на гостите докосна топката с ръка в наказателното си поле. Съдията Феликс Цвайер прегледа ситуацията с ВАР, но прецени, че няма основания да посочи бялата точка.

През втората част домакините така и не успяха да организират някакъв по-сериозен натиск и да се върнат в мача. Така те трябваше да преглътнат загубата.

С този успех Кьолн излезе на 4-тото място в таблицата с 10 точки. Хофе пък се намира на 10-ото място с актив от 7 точки.

Снимки: Gettyimages