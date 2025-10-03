Старши треньорът на Едмънтън Крис Кноблаух продължи договора си с клуба от НХЛ

Тимът от Националната хокейна лига Едмънтън Ойлърс продължи договора на старши треньора Крис Кноблаух с три години, което ще го задържи начело до края на сезон 2028-2029, съобщава АП.

Кноблаух изведе Ойлърс до поредни финали за Купа "Стенли", откакто замени Джей Уудкрофт на пейката на 12 ноември 2023 година. След старт с 3 победи, 9 равенства и 1 поражение през сезон 2023-2024 под ръководството на Уудкрофт, Едмънтън постигна 48-16-5 при Кноблаух, преди да стигне до финала, губейки в седем мача от Флорида Пантърс.

47-годишният треньор имаше баланс 48-29-5 миналия сезон, първият му пълен такъв като главен треньор. Едмънтън отново допусна поражение на финала от Флорида, този път в шест мача.