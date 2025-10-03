Янаки Милев ще играе за титлата на двойки в Сарагоса

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 25 хиляди долара.

Янаки Милев и Алваро Буено (Испания), поставени под №1 в схемата, победиха на полуфиналите с 6:3, 6:3 испанците Томас Курас Абасоло и Оскар Хосе Гутиерес. Срещата продължи час и 2 минути.

Милев и Буено допуснаха пробив за 1:2 в първия сет, но спечелиха следващите четири гейма за 5:2, а след това спечелиха сета с 6:3. Българинът и испанецът спечелиха четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 във втората част и се класираха за финала. В спор за титлата Милев и Буено ще играят срещу победителите от мача между руснаците Кирил Мишкин и Виталий Швец и испанците Алваро Хименес и Кион Пуч Маккалан.

21-годишният Янаки Милев има четири спечелени титли на двойки от турнири на ITF за мъже.