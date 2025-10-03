Донски е на финал в Брага

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Брага (Португалия) с награден фонд 91250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) надделяха над румънците Александру Жекан и Богдан Павел със 7:6(5), 6:4 след 92 минути игра.

Българинът и сърбинът наваксаха изоставане от 2:4 гейма, а в последвалия тайбрек поведоха с 6:3 точки по пътя си към спечелването на първия сет. Във втората част те реализираха единствен пробив зa 3:2 и запазиха аванса си до края.

Така Донски заработи 1315 евро и 50 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 155-ото място. Той достигна трети финал при дуетите във веригата за сезона, като спечели титлата в Руанда през март и загуби мача за трофея в Тунис през май.

В решителната среща за титлата Александър Донски и Стефан Латинович ще срещнат утре победителите от мача между поставените под номер 1 бразилци Марсело Демолинер и Орландо Луис срещу Зденек Коларж (Чехия) и Лука Миркут (Хърватия).