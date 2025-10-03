Коронавирус забави Адетокунбо за тренировъчния лагер на Милуоки в Маями

Гръцката баскетболна звезда Янис Адетокунбо пътува за Маями, за да се присъедини към тренировъчния камп на своя Милуоки Бъкс, пише специализираният сайт eurohoops.net.

Така Адетокунбо ще се включи към подготовката на отбора за престоящия старт на 13-ия за него сезон в НБА след известно закъснение.

30-годишният баскетболист даде положителен тест за коронавирус и остана в Гърция докато получи разрешение от лекарите да пътува.

През миналия сезон Янис Адетокунбо записа средно 30.6 точки и 12.2 борби за 72 мача.

В Маями тимът на Милуоки Бъкс ще играе контрола срещу състава на Хийт в понеделник, а след това има планирани срещи с Детройт Пистънс, Чикаго Булс и Оклахома Сити Тъндър.