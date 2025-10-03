Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Коронавирус забави Адетокунбо за тренировъчния лагер на Милуоки в Маями

Коронавирус забави Адетокунбо за тренировъчния лагер на Милуоки в Маями

  • 3 окт 2025 | 12:13
  • 491
  • 0
Коронавирус забави Адетокунбо за тренировъчния лагер на Милуоки в Маями

Гръцката баскетболна звезда Янис Адетокунбо пътува за Маями, за да се присъедини към тренировъчния камп на своя Милуоки Бъкс, пише специализираният сайт eurohoops.net.

Така Адетокунбо ще се включи към подготовката на отбора за престоящия старт на 13-ия за него сезон в НБА след известно закъснение.

30-годишният баскетболист даде положителен тест за коронавирус и остана в Гърция докато получи разрешение от лекарите да пътува.

През миналия сезон Янис Адетокунбо записа средно 30.6 точки и 12.2 борби за 72 мача.

В Маями тимът на Милуоки Бъкс ще играе контрола срещу състава на Хийт в понеделник, а след това има планирани срещи с Детройт Пистънс, Чикаго Булс и Оклахома Сити Тъндър.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Евролигата продължава с нова порция интригуващи битки

Евролигата продължава с нова порция интригуващи битки

  • 3 окт 2025 | 07:00
  • 2125
  • 0
Барцокас: Подходихме напълно погрешно към второто полувреме

Барцокас: Подходихме напълно погрешно към второто полувреме

  • 3 окт 2025 | 03:56
  • 874
  • 0
Партизан хвърли на вятъра преднина от 20 точки, но все пак се справи с Олимпия Милано

Партизан хвърли на вятъра преднина от 20 точки, но все пак се справи с Олимпия Милано

  • 3 окт 2025 | 01:17
  • 750
  • 0
Отличен Милър-Макинтайър не стигна на Цървена звезда, световен шампион съсипа белградчани с 9 тройки

Отличен Милър-Макинтайър не стигна на Цървена звезда, световен шампион съсипа белградчани с 9 тройки

  • 3 окт 2025 | 00:48
  • 2240
  • 0
Три страхотни сблъсъка в Евролигата тази вечер, ето как завършиха

Три страхотни сблъсъка в Евролигата тази вечер, ето как завършиха

  • 2 окт 2025 | 23:55
  • 7268
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29792
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12620
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5840
  • 21
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1483
  • 1
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1795
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4350
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29792
  • 8