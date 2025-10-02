Популярни
Николай Атанасов е в категория за дебюта му в Brave CF

  • 2 окт 2025 | 17:53
  • 747
  • 0
Николай Атанасов е в категория за дебюта му в Brave CF

Професионалният ММА боец Николай Атанасов се справи успешно с официалното претегляне преди дебюта му в организацията "Brave CF". Възпитаникът на "Бойни Спортове Монтана" бе точно 57 килограма и 150 грама на везната. Кантарът се проведе по-рано днес в Тбилиси, където пък утре вечер ще се проведат битките.

Към момента Атанасов има четири победи в четири професионални срещи. 24-годишният боец е приключил всеки един от съперниците срещу него преди да се стигне до съдийско решение. Гуилйев е на 27 години и има статистика от 3 победи в 3 срещи, като и 3-те успеха са постигнати със съдийско решение.

