Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Загреб) U19
  3. Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

  • 2 окт 2025 | 14:33
  • 1348
  • 0
Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

Българският талант Калоян Божков се върна на терена след два месеца пауза заради травма на глезена. След като прекара това време от 4 август насам в лечение и рехабилитация, техничният полузащитник се появи на терена при успеха с 3:0 над Рудеш в отложена среща от 5-ия кръг на първенството на Елитната група до 19 години.

В отложения си домакински мач талантите на Динамо водеха с 1:0 до 65-ата минута, когато роденият през 2008 година пловдивчанин влезе на мястото на Йосип Брундич и определено имаше принос за другите два гола, паднали в рамките на четири минути - 69-ата и 73-тата.

Българинът пострада по време на тренировка преди мача с Ювентус от турнира "Младен Рамляк" през август. На 9 септември той се върна към пълноценни занимания с топка, а сега треньорът Йерко Леко вече го пусна и в игра.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

  • 2 окт 2025 | 15:45
  • 1396
  • 0
Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

  • 2 окт 2025 | 15:36
  • 1319
  • 1
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 8990
  • 12
Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

  • 2 окт 2025 | 15:22
  • 1015
  • 1
Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

  • 2 окт 2025 | 15:03
  • 4858
  • 2
Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

  • 2 окт 2025 | 15:00
  • 688
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9507
  • 14
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12108
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16434
  • 19
Започнаха ранните мачове от втория кръг на Лига Европа, Фенербахче и Лил с бързи голове

Започнаха ранните мачове от втория кръг на Лига Европа, Фенербахче и Лил с бързи голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11484
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 251
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 8990
  • 12