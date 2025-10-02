Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

Българският талант Калоян Божков се върна на терена след два месеца пауза заради травма на глезена. След като прекара това време от 4 август насам в лечение и рехабилитация, техничният полузащитник се появи на терена при успеха с 3:0 над Рудеш в отложена среща от 5-ия кръг на първенството на Елитната група до 19 години.

В отложения си домакински мач талантите на Динамо водеха с 1:0 до 65-ата минута, когато роденият през 2008 година пловдивчанин влезе на мястото на Йосип Брундич и определено имаше принос за другите два гола, паднали в рамките на четири минути - 69-ата и 73-тата.

Българинът пострада по време на тренировка преди мача с Ювентус от турнира "Младен Рамляк" през август. На 9 септември той се върна към пълноценни занимания с топка, а сега треньорът Йерко Леко вече го пусна и в игра.