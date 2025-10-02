Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

  • 2 окт 2025 | 15:00
  • 686
  • 0

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Антон Даскалов от Септември U17. Футболистът на столичани вкара последния гол при победата на своя отбор в домакинството срещу Спартак (Плевен) с 6:0.

На четвърта позиция остана Никола Николов от Хебър. Той отбеляза първото попадение при успеха на пазарджишкия тим с 4:1 срещу Арда от Елитната група до 18 години.

Силен кръг за домакините в Елитната група до 18 години
Силен кръг за домакините в Елитната група до 18 години

Почетното трето място зае Димитър Игнев от Черно море U15. Футболистът на „моряците“ вкара единственото попадения за своя отбор при загубата на отбора при визитата на Ботев в Пловдив с 1:2.

Най-близко до победителя в класацията остана Константин Панов от Славия U18. Състезателят на „белите“ отбеляза и трите попадения при победата на своя отбор срещу Национал, а едно от тях попадна и в нашата класация.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Емил Кузев от Хебър U18. Той отбеляза две от четирите попадения при успеха на пазарджишкия тим с 4:1 срещу Арда, а голът му от центъра спечели и челната позиция.

