500 Esports запази шансовете си в турнир за 50 000 долара

  • 2 окт 2025 | 10:27
  • 475
  • 0
Предимно българският състав на 500 Esports запази шансове за плейофите на онлайн шампионата Galaxy Battle с награден фонд от 50 000 долара, след като постигна драматичен обрат срещу руския състав SPARTA с 2:1 (6-13, 13-7, 13-11).

"Лъвовете" стартираха трудно на Nuke, но успяха да обърнат мача на Overpass и Mirage, с което си заслужиха крайния успех. Големият герой се оказа капитанът Хампус "hampus" Посер, който блесна с 31 убийства и 1.69 рейтинг.

С победата 500 остава в елиминационния поток и ще има само още една възможност да се класира за фазата на директните елиминации. Там вече ги очакват някои от големите имена в турнира по Counter-Strike.

