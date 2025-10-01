Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски II
  3. Вторият тим на Левски победи третия отбор на ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

Вторият тим на Левски победи третия отбор на ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

  • 1 окт 2025 | 22:39
  • 2619
  • 6
Вторият тим на Левски победи третия отбор на ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

Вторият отбор на Левски се наложи над третия тим на ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига, което бе от отложения шести кръг на първенството.

Капитанът Кристиян Йовов откри резултата за "сините", които бяха домакини, след като съдията Геро Писков даде авантаж за нарушение срещу Радостин Стоилов и синът на Христо Йовов вкара с диагонален удар за 1:0 в 12-тата минута.

ЦСКА изравни чрез нападателя си Александър Георгиев от дузпа в 37-ата минута, както завърши и първата част - 1:1.

След почивката Александър Калчев от Левски вкара победния гол в 54-тата минута след индивидуален пробив отдясно и мощен удар под напречната греда.

Така Левски с треньор Йордан Петков се изкачи на седмо място в класирането със 17 точки, като изпревари втория тим на Славия. Третият тим на ЦСКА под ръководството на Даниел Моралес е на 15-а позиция с 10 точки.

Съставът на Левски: Огнян Владимиров, Иво Мотев, Стоян Добрев, Стоян Лазаров, Александър Кръстев, Антон Манов, Сашо Грънчаров, Радостин Стоилов, Калоян Атанасов, Александър Калчев, Кристиян Йовов

Съставът на ЦСКА: Александър Марков, Димитър Христов, Иван Настаев, Румен Рангелов, Димитър Петров, Борислав Бенов, Александър Георгиев, Димитър Урумов, Калоян Пулев, Васил Каймаканов, Илиян Димитров

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

  • 2 окт 2025 | 00:45
  • 1411
  • 0
Звездите на Бетис пристигнаха в България

Звездите на Бетис пристигнаха в България

  • 1 окт 2025 | 23:36
  • 1264
  • 0
Кметът на Петрич награди футболен доайен

Кметът на Петрич награди футболен доайен

  • 1 окт 2025 | 21:53
  • 1163
  • 2
Хикс в Милево и червени картони за финал

Хикс в Милево и червени картони за финал

  • 1 окт 2025 | 20:33
  • 1072
  • 3
Секирово бие, в Асеновец недоволни от съдиите

Секирово бие, в Асеновец недоволни от съдиите

  • 1 окт 2025 | 20:02
  • 958
  • 0
Дубълът на Локо (Пловдив) с изразителна победа

Дубълът на Локо (Пловдив) с изразителна победа

  • 1 окт 2025 | 19:49
  • 1095
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

  • 1 окт 2025 | 23:55
  • 23123
  • 89
Драматични развръзки в Шампионската лига

Драматични развръзки в Шампионската лига

  • 2 окт 2025 | 00:00
  • 23239
  • 2
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 23:56
  • 12414
  • 2
Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

  • 1 окт 2025 | 23:59
  • 14965
  • 7
Ювентус отново се замеси в късна драма

Ювентус отново се замеси в късна драма

  • 1 окт 2025 | 23:54
  • 9277
  • 4
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 8956
  • 0