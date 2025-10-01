Вторият тим на Левски победи третия отбор на ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

Вторият отбор на Левски се наложи над третия тим на ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига, което бе от отложения шести кръг на първенството.

Капитанът Кристиян Йовов откри резултата за "сините", които бяха домакини, след като съдията Геро Писков даде авантаж за нарушение срещу Радостин Стоилов и синът на Христо Йовов вкара с диагонален удар за 1:0 в 12-тата минута.

ЦСКА изравни чрез нападателя си Александър Георгиев от дузпа в 37-ата минута, както завърши и първата част - 1:1.

След почивката Александър Калчев от Левски вкара победния гол в 54-тата минута след индивидуален пробив отдясно и мощен удар под напречната греда.

Така Левски с треньор Йордан Петков се изкачи на седмо място в класирането със 17 точки, като изпревари втория тим на Славия. Третият тим на ЦСКА под ръководството на Даниел Моралес е на 15-а позиция с 10 точки.

Съставът на Левски: Огнян Владимиров, Иво Мотев, Стоян Добрев, Стоян Лазаров, Александър Кръстев, Антон Манов, Сашо Грънчаров, Радостин Стоилов, Калоян Атанасов, Александър Калчев, Кристиян Йовов

Съставът на ЦСКА: Александър Марков, Димитър Христов, Иван Настаев, Румен Рангелов, Димитър Петров, Борислав Бенов, Александър Георгиев, Димитър Урумов, Калоян Пулев, Васил Каймаканов, Илиян Димитров