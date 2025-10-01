Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Изненадващи рокади в състава на финалиста от The International - XG

Изненадващи рокади в състава на финалиста от The International - XG

  • 1 окт 2025 | 14:47
  • 704
  • 0
Изненадващи рокади в състава на финалиста от The International - XG

Китайският гранд Xtreme Gaming изненада феновете с две сериозни рокади в състава си само дни след най-важния турнир по Dota 2 - The International , където тимът достигна до големия финал.

От отбора си тръгват Гуо “Xm” Хонченг и Жао "XinQ" Зицинг ). И двамата изиграха ключова роля в последните успехи, включително титли от Games of the Future 2024, Elite League S1 и Clavision: Snow Ruyi.

На тяхно място XG привлича две легендарни имена – Ченг “NothingToSay” Джин Шанг и иконата на китайската Dota 2 сцена Ксу “fy” Линсен, който не е играл професионално повече от година.

Следвай ни:

Още от eSports

AMKAL с две нови попълнения в състава си

AMKAL с две нови попълнения в състава си

  • 1 окт 2025 | 17:51
  • 322
  • 0
NIP намери временен заместник на Snappi

NIP намери временен заместник на Snappi

  • 1 окт 2025 | 12:41
  • 322
  • 0
Неубедително българско участие във втория кръг от EMEA Masters

Неубедително българско участие във втория кръг от EMEA Masters

  • 1 окт 2025 | 10:12
  • 682
  • 0
The MongolZ оглави класирането за най-добър отбор в Counter-Strike

The MongolZ оглави класирането за най-добър отбор в Counter-Strike

  • 30 сеп 2025 | 19:41
  • 967
  • 0
Wolves Esports привлича играч от чужбина

Wolves Esports привлича играч от чужбина

  • 30 сеп 2025 | 18:17
  • 629
  • 0
Tundra посрещна новия съотборник на Божидар "bzm" Богданов

Tundra посрещна новия съотборник на Божидар "bzm" Богданов

  • 30 сеп 2025 | 14:55
  • 457
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444654
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1550
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17350
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17711
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15753
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3735
  • 0