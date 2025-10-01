Изненадващи рокади в състава на финалиста от The International - XG

Китайският гранд Xtreme Gaming изненада феновете с две сериозни рокади в състава си само дни след най-важния турнир по Dota 2 - The International , където тимът достигна до големия финал.

[XtremeGaming Roster Announcement]



After thorough communication and friendly negotiations, and with full respect for the players' personal wishes, XtremeGaming is making the following adjustments effective immediately:



Former Pos 2 player Guo Hongcheng (ID: Xm) and former Pos 4… pic.twitter.com/cE9jbIShg2 — Xtreme Gaming (@xtremegamingcn) October 1, 2025

От отбора си тръгват Гуо “Xm” Хонченг и Жао "XinQ" Зицинг ). И двамата изиграха ключова роля в последните успехи, включително титли от Games of the Future 2024, Elite League S1 и Clavision: Snow Ruyi.

На тяхно място XG привлича две легендарни имена – Ченг “NothingToSay” Джин Шанг и иконата на китайската Dota 2 сцена Ксу “fy” Линсен, който не е играл професионално повече от година.