Изненадващи рокади в състава на финалиста от The International - XG

Китайският гранд Xtreme Gaming изненада феновете с две сериозни рокади в състава си само дни след най-важния турнир по Dota 2 - The International , където тимът достигна до големия финал.
От отбора си тръгват Гуо “Xm” Хонченг и Жао "XinQ" Зицинг ). И двамата изиграха ключова роля в последните успехи, включително титли от Games of the Future 2024, Elite League S1 и Clavision: Snow Ruyi.
На тяхно място XG привлича две легендарни имена – Ченг “NothingToSay” Джин Шанг и иконата на китайската Dota 2 сцена Ксу “fy” Линсен, който не е играл професионално повече от година.