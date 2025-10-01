Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 15 години

Ботев (Пловдив) - Черно море 2:1
0:1 Димитър Игнев (14')
1:1 Кевин-Джордж Гривов (67')
2:1 Иван Димитров (72')
Славия - Левски 0:2
0:1 Явор Славчев (44')
0:2 Емилиян Николов (68')
ЦСКА 1948 - ЦСКА 2:4
1:0 Александър Зашев (4')
1:1 Емил Минев (16')
1:2 Емил Минев (49')
2:2 Мартин Тулилов (56')
2:3 Никола Владимиров (66')
2:4 Петър Цуков (77')
Септември - Добруджа 3:0
1:0 Давид Георгиев (37')
2:0 Александър Тошев (45')
3:0 Тихомир Маринов (77')
Национал - Академик (Пловдив) 4:2
1:0 Александър Станчев (15')
2:0 Александър Станчев (37')
3:0 Иван Дедев (45')
3:1 Тодор Каракитуков (53')
3:2 Кристиан Терзийски (57')
4:2 Стефан Йорданов (60')
Лудогорец - Етър 6:0
1:0 Александър Димитров (5')
2:0 Даниел Рангелов (11')
3:0 Ник Георгиев (47')
4:0 Раян Димитров (48')
5:0 Ник Георгиев (64')
6:0 Даниел Рангелов (80')
Дунав - Спартак (Варна) 1:1
1:0 Димитър Тодоров (7')
1:1 Борислав Кирилов (79')
Шипка Старс - Локомотив (Пловдив) 0:3
0:1 Алекс Цинигаров (35')
0:2 Георги Георгиев (49')
0:3 Благовест Найденов (58')