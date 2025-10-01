Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

Отборът на Апоел Тел Авив потегли към Черна гора за мач №2 от Евролигата. Играчите на Димитрис Итудис ще се изправят срещу Анадолу Ефес на 3 октомври (петък) от 20:30 часа в зала "Морача" в Подгорица.

Звездите на израелския гранд имаха само няколко часа почивка след победата със 103-87 над Барселона в сблъсък от първия кръг от "турнира на богатите", изиграл се вчера в "Арена София".

След мача с Анадолу Ефес за Апоел Тел Авив предстои домакинство на Макаи Тел Авив. Срещата е на 8 октомври (сряда) от 21:05ч. отново в София. Билетите вече са в продажба.