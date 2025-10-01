Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

Баскетболистите на Апоел заминаха за Черна гора за мач №2 от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 14:04
  • 1431
  • 1

Отборът на Апоел Тел Авив потегли към Черна гора за мач №2 от Евролигата. Играчите на Димитрис Итудис ще се изправят срещу Анадолу Ефес на 3 октомври (петък) от 20:30 часа в зала "Морача" в Подгорица.

Звездите на израелския гранд имаха само няколко часа почивка след победата със 103-87 над Барселона в сблъсък от първия кръг от "турнира на богатите", изиграл се вчера в "Арена София".

След мача с Анадолу Ефес за Апоел Тел Авив предстои домакинство на Макаи Тел Авив. Срещата е на 8 октомври (сряда) от 21:05ч. отново в София. Билетите вече са в продажба.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лейкърс

ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лейкърс

  • 1 окт 2025 | 12:31
  • 564
  • 0
Първият мач от Евролигата в България през обектива на Sportal.bg!

Първият мач от Евролигата в България през обектива на Sportal.bg!

  • 1 окт 2025 | 12:11
  • 6239
  • 0
България е жадна за спорт!

България е жадна за спорт!

  • 1 окт 2025 | 11:39
  • 3928
  • 1
Роби Уилямс тренирал с шефа на БУБА Баскетбол преди концерта си

Роби Уилямс тренирал с шефа на БУБА Баскетбол преди концерта си

  • 1 окт 2025 | 11:36
  • 1210
  • 0
Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор, ново име в полезрението на БФБаскетбол

Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор, ново име в полезрението на БФБаскетбол

  • 1 окт 2025 | 11:30
  • 10420
  • 19
Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

Балкан загуби за втори път от Раста, надява се на чудо за влизане във ФИБА Къп

  • 1 окт 2025 | 20:48
  • 8005
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444641
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1510
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17325
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17695
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15735
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3725
  • 0