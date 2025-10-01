NIP намери временен заместник на Snappi

Отборът на Ninjas in Pyjamas обяви, че шведският стрелец Тим "susp" Ангстрьом ще бъде временен заместник за предстоящия турнир PGL Masters в Букурещ по заглавието Counter-Strike 2.

Той ще заеме мястото на Марко "Snappi" Пфайфер, който пропуска събитието заради семейни ангажименти. "Нинджите" не уточниха кой ще поеме ролята на капитан в състава при належащото отсъстие на титулярния такъв.

За susp това ще е първо участие от юли насам, когато бе поставен в трансферната листа на Wildcard. Последният му турнир беше BLAST Rivals Spring през май.

Снимка: PGL